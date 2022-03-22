快訊／台灣捐款7.88億助烏克蘭難民　DHL直送物資2萬箱、總重200噸

▲烏克蘭一家12口從基輔逃到郊外小鎮馬爾哈利夫卡（Marhalivka），卻遭遇砲彈擊中住處，只剩一名男子和寵物貓倖存下來，痛失11名家人。（圖／取自烏克蘭外交部推特）



記者陶本和／台北報導

針對俄烏戰爭，外交部透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭難民專戶，協助烏克蘭上百萬難民。根據捐款狀況，截至22日上午，累計7.88億元新台幣（約2800萬美元），而外交部也公布目前各項的援贈狀況。

有關捐贈狀況，目前截至3月22日上午累計捐款達新台幣約7億8,800多萬元（折合美金約2800萬）。外交部表示，3月7日外交部第一次對波蘭捐款1億新台幣（約350萬美元）；3月15日宣布第二波捐贈，再捐波蘭650萬美元（連同首波捐款波蘭350萬美元，捐款波蘭累計總額達1,000萬美元）。

另外，外交部表示，也捐贈斯洛伐克150萬美元、匈牙利150萬美元、捷克150萬美元，以及立陶宛50 萬美元；3月15日第二波對五國捐款為1,150萬美元（約新台幣3億2200萬美元）。

外交部表示，加總兩波捐款總計1,500萬美元（約新台幣4億2,200萬），善款皆透過我國駐各該國代表處轉致駐在國政府，或其指定的賑濟工作執行機構，用於救助其境內的烏克蘭難民。

在捐贈物資方面，外交部自3月7日至3月18日，開放接受民間捐贈20類物品及14類藥品的物資，並已於3月18日下午5點結束。

外交部表示，經清點分類整理好的物資，箱數超過2萬箱（20,465箱），總重量超過200噸；3月17日已先啟運第一批約5.5噸的物資，後續物資將以DHL運送，每天約10噸的運量分批送往斯洛伐克、波蘭等其他收容難民的國家，協助烏克難人民度過難關。

在志工部分，外交部經統計，3月7日至3月18日期間，參與志工人數共超過2400人次，不乏慈濟、佛光山、IKEA、記者及媒體人士、學生及老師們、外交部同仁及眷屬，其他善心人士等自願擔任義工，協助整裡及分類物資。