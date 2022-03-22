烏克蘭嗆「俄軍撐不過3天」糧食彈藥將見底　300俄兵抗命離開陣地

▲烏克蘭方面聲稱，俄羅斯軍隊彈藥與糧食儲備不足，估計「撐不過3天」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭軍方於22日發布行動報告，聲稱俄羅斯軍隊的彈藥與糧食儲備面臨緊急狀態，估計最久「撐不過3天」。在燃料儲備方面也有類似情況，由於是利用油罐車載運補給，俄軍無法順利組織輸送，已導致部分縱隊燃料已供不應求。另外，烏軍透露有300名俄兵違抗上級指令，離開陣地。俄方目前仍未有回應。

根據《衛報》報導，烏克蘭武裝部隊於當地時間22日6時在臉書發布每日行動報告稱，據現有情報，俄羅斯軍隊持有的彈藥與糧食儲備，只能再維持「不超過3天」，燃料部分也面臨類似危機，俄軍未能順利組織油罐車的輸送路徑，導致後勤補給失敗。

烏方行動報告特別點出，俄軍士兵出現「不服從」的狀況，以在蘇梅州（Sumy）阿克提卡（Okhtyrka）地區為例，約有300名俄兵拒絕執行軍官下達的指令，離開陣地。此外，在盧甘斯克分離主義地區由於俄軍兵力大量折損，俄方企圖動員盧甘斯克共和國（LPR）平民，但有「很大一部分」的人口不支持俄方政策，不願拿起武器上戰場。

烏軍表示，俄羅斯的動員計畫相當混亂，被徵召者未按專業分配，大多數的人也都沒有軍事服役經驗，其中持有俄羅斯護照的公民需簽署正式入伍文件，而持有盧甘斯克共和國護照者則登記為志願軍。

報導指出，烏克蘭當局早前的一份報告稱，俄軍控制了前往克里米亞的陸路走廊，並封鎖了進入亞速海的通道，蘇梅市部分已受俄軍控制，第二大城哈爾科夫仍遭受嚴重砲擊。烏軍估計，俄羅斯部隊光是21日當天即折損約300名士兵。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》