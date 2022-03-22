「三冠王」殺女友！麻吉曝2人為愛離婚廝守16年　他罹癌後釀悲劇

▲今日台電驚傳情殺案，陰性兇嫌被起底為前棒球國手。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

嘉義市台電配電中心22日上午9時許發生一起情殺案，疑似談分手不成，男方竟持刀怒砍女方，女方全身多處中刀，送醫搶救後不治，經查，兇手為55歲前中華隊棒球國手陰經龍，出身嘉義朴子少棒隊，曾代表中華隊赴美參加威廉波特少棒賽世界賽，榮獲世界冠軍，表現優異的他甚至有「三冠王」的稱號。

這起不幸消息傳出後，陰經龍自朴子少棒、到台電同隊兼同事的陳先生表示，大家自國小就一起打球，再進入華興中學青棒隊，一路到一起進到台電工作30幾年，大家都很要好，也稱讚陰的棒球打得不錯。

而問到同樣在台電工作的死者，陳先生表示陰與女方2人離婚前就在一起，大概相處15到16年了，各自離婚後繼續互相陪伴，大家也有一起出來聚會。而陰近年來的健康狀況出現問題，都有打電話關心、打氣，尤其半年前因口腔癌開完刀後，情緒出現低落情形，今天發生這種憾事大家都不樂見。

▲台電情殺案兇嫌前棒球國手陰經龍。（圖／翻攝臉書粉絲專頁Chiayi Softball）

朴子棒球委員會前主委黃基全也表示，同樣都是球隊出身，從小就是乖乖的一個孩子，看他一路打棒球、表現都很良好，現在有空時還會回來教小朋友打球，可能因為感情上、精神上受到不小影響，聽到這個消息覺得相當遺憾與可惜。

據了解，陰經龍與女方因為長時間在金錢方面比較緊張，可能有糾紛而引發憾事，但實際下手行兇的原因還有待警方突破心防進一步釐清。