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鳥巢造成區域停電事故頻傳　王美花：裝設驅鳥器長期改善

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟部長王美花 環保署長張子敬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台北市內湖區、新北市新店區、高雄市大社區21日接連傳出停電事故，其中兩件是因為鳥類築巢，經濟部長王美花22日表示，台電在全國有超過40萬公里的線路，「線路如果在室外的話，難免就會碰到這些動物」，台電的改善作法包括加裝驅鳥器，這個不是一天、兩天，都是長期在改善。

行政院長蘇貞昌22日下午率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。王美花會前受訪時表示，台電在全國的線路長度，有超過40萬公里，「線路如果在室外的話，難免就會碰到這些動物」。

王美花說明，台電的改善方法就是把線材包起來，或者更換絕緣的氣體，甚至大家可以看到驅鳥器，這些都不是一天、兩天的事情，都是長期在改善，「這樣的改善從2015年一年有3100多件，到去年是1700多件」，確實逐年在改善中，台電還是會持續努力，改善這樣的情形。

另外，高雄市議員邱于軒22日指出，在3月3日大停電當天，有民眾因家中呼吸器停掉而死亡，也有人因抽痰機沒電無法抽痰，或因鐵捲門打不開而受困家中，希望高雄市政府代位求償。

對此，王美花僅說，她在今天早上有看到這則報導，「台電公司會趕快了解是什麼狀況」。

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