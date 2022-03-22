陳其邁出手了！大停電害80歲爺枉死家屬要求償　律師費市府全包

記者賴文萱／高雄報導

303大停電出人命！高雄市議員邱于軒今（22）日在議會質詢時爆出，303當天有名80歲爺爺中風長期在家臥床，卻因停電導致家用呼吸器無法供氧而死亡，也曝光家屬的公開信，強調一定會要求台電負起責任、賠償。高雄市長陳其邁對此回應，希望台電公司能夠有誠意來解決問題，對於這起不幸的事件，先釐清整個事情的真相，也一定會追究責任。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁得知狀況後受訪回應，針對一名個案在停電的期間不幸往生，覺得非常遺憾，事情的過程、原因，已請衛生局、社會局、法制局聯繫，會來協助相關家屬，一方面保全證據，二方面也了解說他在生活照顧上，他的家人是不是有我們可以幫忙的地方，第三當然最重要的就在法律的協助。

陳其邁表示，他也指示法制局提供全部、必要的法律協助，包括聘用律師，而律師費用由高雄市政府來支出、協助，務必讓這件事情能夠調查清楚。他也說，希望台電公司能夠有誠意來解決問題，對於這起不幸的事件，先釐清整個事情的真相，也一定會追究責任。

▲303大停電害中風阿公呼吸器停擺亡，家屬悲痛：一定要台電賠償。（圖／高雄市議員邱于軒提供，下同）



邱于軒今天前去個案家屬中探訪，轉述家屬心情相當悲痛、傷心。她也曝光家屬的公開信，內容寫道，「我是吳爺爺的家人，303大停電當天9點多，外傭聯絡我因為停電造成製氧機沒電而無法製氧，10點05分爺爺不幸往生在家。」

家屬指出，事發之後，家人試著聯絡台電，但台電只留下資料、電話後便無消無息，一家人都覺得很無力，如果沒有議員質詢，根本求助無門。家屬強調，希望台電負起責任，一定會要求台電賠償，也相信他們的遭遇不是個案，希望未來不要有憾事再次發生。

邱于軒表示，她會知道個案是因為質詢前跟市府索取數據，法制局給了資料才會知道，但比扯鈴更扯的是，市府居然在沒有橫向聯繫，衛生局甚至第一時間說沒有這個案子，怒批市府顢頇至極。

▲▼303大停電害中風阿公呼吸器停擺亡，家屬悲痛：一定要台電賠償。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

邱于軒直言，今天早上公開質詢後，衛生局才去追是不是真的新聞、台電早上才去探望、社會局下午才要去關心，喊話市府不要質詢了才動起來，真的讓人覺得很不可思議。

她強調，大停電連雞、鴨、魚等養殖業都會賠了，但一條人命誰來賠？市府應該要給民眾實質幫助、解決方式，不是嘴巴說一套而已。

▲▼邱于軒今在議會質詢時爆出，303當天有中風民眾因為家用呼吸器無法供氧，導致死亡 。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，303大停電，吳男中風長期在家臥床，早上9點多看護發現停電造成呼吸器無法供氧，生命跡象薄弱，經急救後仍無法挽回吳男生命。法制局證實，確實在3月15日接獲民眾通報，有家人因為停電造成呼吸器停擺導致死亡，不過因為茲事體大，後續還要再進一步相驗死因釐清。

根據法制局統計，303停電事件受理民眾法律諮詢將近100件，一般用電戶約占70%，大部分反映食材、電器與電子設備、電梯馬達與機板等損壞，其中，有民眾因家用呼吸器無法供氧致死亡。企業或營業商家約占30%，主要反映因停電受有營業損失、薪資損失、機器設備或產品等損壞。

法制局目前收受民眾提出文件，主要向台電請求賠償有2件，一件是藥品損壞、一件電梯損壞。