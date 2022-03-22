東京發電飆107％！急發「停電預告」　PTT酸爆：台灣只會突襲

▲強震重創供電，日本政府首度「供電吃緊警報」 。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

日本福島外海16日發生規模7.4地震，導致至少10座火力發電廠關閉，面臨電力供不應求處境。日本政府昨（21日）首度發布「供電吃緊警報」後，東京電力公司今（22日）更示警，包括東京都在內等部分地區，晚上8時後恐出現大規模停電。

東京電力公司今表示，由於上周地震導致部分發電站停止運作，加上關東地區氣溫下降，預計東電轄區內電力「極度吃緊」，呼籲民眾節約用電，更預警「目前電力供需極度緊張。若這種情況持續下去，供電將在晚間8時後停止運行，估大約有500萬千瓦（200萬至300萬戶房屋）有停電的風險。」

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▲日本供電吃緊，今晚恐有大規模停電 。（圖／東京電力公司官方網站）

根據日本東京電力公司官網顯示，管區內電力使用量已達到100％，當地時間下午2點的用電量甚至達到107％，供電狀況相當嚴峻。

日本政府昨日首度發布「供電吃緊警報」，指出由於上周地震導致部分發電站停止運作，加上關東地區氣溫下降，預計東電轄區內電力「極度吃緊」，呼籲民眾節約用電呼籲配合節約用電。警示範圍涵蓋東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、山梨縣及富士川東側的靜岡縣。

消息傳到批踢踢八卦板後，立刻引起網友狂酸，「台灣直接停電，不需要跟人民講」、「還預警，這樣怎麼跟得上台灣」、「台灣都霸氣停電沒在跟你通知的」、「日本太誠實了!還先通知」、「反觀台灣無預警」、「什麼？停電是能先通知的嗎，你怎知道小動物什麼時候行動」。