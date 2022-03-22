東京晚間恐大停電！緊急發「供電吃緊警報」用電仍達103%

▲東京與周遭地區22日晚間恐面臨大規模停電。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本東京電力公司供電吃緊，因此經產省也在21日發出「電力供需緊迫警報」，並籲請民眾節電。然而由於節電情況不如預期，22日晚間開始，恐怕有部分地區將暫時停電。東電指出，上午11時的電力使用率超過100%，來到103%，超過現有供電能力。

根據《日本新聞網》報導，經產省與東京電力公司稍早召開緊急記者會表示，雖然當局已經發布「電力供需緊迫警報」，且東電也呼籲民眾積極節電，但是22日上午的節電情況仍然不理想，因此晚間過後，恐怕會有部分地區將面臨停電危機。根據東電數據，22日上午11時的電力使用率高達103%，超過了供電能力。

▲▼東電供電嚴重吃緊，上午22時用電量更超過供電量，來到103%（下圖紅圈處）。（圖／東京電力）



根據《日本放送協會》報導，福島外海16日發生規模7.4強震，使得廣野火力發電廠6號機以及新地火力發電廠1號機停機，至今仍未恢復供電。而22日起寒流襲來，全國氣溫驟降，使得各地使用暖氣的用電需求大增。

東京電力公司供電的城市主要為東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、群馬縣、櫪木縣、茨城縣、山梨縣、靜岡縣東部等1都8縣，日本當局認為，依照目前的電力供給情況，恐造成供電吃緊而不堪負荷，致使大規模停電，因此21日發出史上首次的「電力供需緊迫警報」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》