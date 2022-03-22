　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京晚間恐大停電！緊急發「供電吃緊警報」用電仍達103%

▲▼日本疫情,日本街頭,東京疫情,東京街頭,。（圖／路透）

▲東京與周遭地區22日晚間恐面臨大規模停電。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

日本東京電力公司供電吃緊，因此經產省也在21日發出「電力供需緊迫警報」，並籲請民眾節電。然而由於節電情況不如預期，22日晚間開始，恐怕有部分地區將暫時停電。東電指出，上午11時的電力使用率超過100%，來到103%，超過現有供電能力。

根據《日本新聞網》報導，經產省與東京電力公司稍早召開緊急記者會表示，雖然當局已經發布「電力供需緊迫警報」，且東電也呼籲民眾積極節電，但是22日上午的節電情況仍然不理想，因此晚間過後，恐怕會有部分地區將面臨停電危機。根據東電數據，22日上午11時的電力使用率高達103%，超過了供電能力。

▲▼東京晚間恐大停電！緊急發「供電吃緊警報」用電仍達103%。（圖／東京電力）

▲▼東電供電嚴重吃緊，上午22時用電量更超過供電量，來到103%（下圖紅圈處）。（圖／東京電力）

▲▼東京晚間恐大停電！緊急發「供電吃緊警報」用電仍達103%。（圖／東京電力）

根據《日本放送協會》報導，福島外海16日發生規模7.4強震，使得廣野火力發電廠6號機以及新地火力發電廠1號機停機，至今仍未恢復供電。而22日起寒流襲來，全國氣溫驟降，使得各地使用暖氣的用電需求大增。

東京電力公司供電的城市主要為東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、群馬縣、櫪木縣、茨城縣、山梨縣、靜岡縣東部等1都8縣，日本當局認為，依照目前的電力供給情況，恐造成供電吃緊而不堪負荷，致使大規模停電，因此21日發出史上首次的「電力供需緊迫警報」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
清明節前後「3生肖」財運旺爆　有望加薪發大財
她肚臍流湯　醫驚見「詭異粉肉塊」：是胃癌
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
鴻海「平價電動休旅」要來了！　開放預購時間曝
中華郵政調高存款利率　4優惠貸款同步調升
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

俄法院裁定「反對派領袖」納瓦尼欺詐罪　刑期最多可增加13年

紐時：俄可能動用「小型核武」轟炸烏克蘭　失控恐爆全面核戰

普丁眼中釘　俄反對派領袖遭判詐欺罪成立

「6秒9連轟」震撼影片曝！俄軍精準投彈　炸毀馬力波工業區

日本今晚恐「300萬戶大停電」！1張圖曝東電超缺電現況

「熱浪」襲南極東部　3月氣溫較往年高逾30度創紀錄

想到普丁就害怕　波蘭邊境居民曝最大恐懼「下一個輪到我們」

寵物店帶回家養一個禮拜　爸媽發現愛犬咬死17個月大女兒崩潰

俄軍對烏狂射炸彈之父！現場畫面首曝光　威力驚人可瞬間蒸發人體

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

俄法院裁定「反對派領袖」納瓦尼欺詐罪　刑期最多可增加13年

紐時：俄可能動用「小型核武」轟炸烏克蘭　失控恐爆全面核戰

普丁眼中釘　俄反對派領袖遭判詐欺罪成立

「6秒9連轟」震撼影片曝！俄軍精準投彈　炸毀馬力波工業區

日本今晚恐「300萬戶大停電」！1張圖曝東電超缺電現況

「熱浪」襲南極東部　3月氣溫較往年高逾30度創紀錄

想到普丁就害怕　波蘭邊境居民曝最大恐懼「下一個輪到我們」

寵物店帶回家養一個禮拜　爸媽發現愛犬咬死17個月大女兒崩潰

俄軍對烏狂射炸彈之父！現場畫面首曝光　威力驚人可瞬間蒸發人體

「停電害往生」掀口水戰！　白喬茵控高市府「假新聞說」遭狠打臉

推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

上場腦袋不空白　申皓瑋牢記失敗經驗

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

謝金河：讓台灣成為電動巴士練兵的場域　成功率會大很多！

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

俄宣布退出對日「二戰和平條約談判」

她被普丁訓練成性愛機器　肉體誘獵物

即／俄羅斯擬「退出WTO草案」

紐時：俄恐用小型核彈炸烏克蘭

葡萄牙「聖若熱島」48hrs地震狂搖1100次

烏克蘭醫下令閹割俄戰俘：他們是蟑螂不是人類

《華爾街》：美軍援烏秘密獲取蘇聯製防空系統

丈夫性侵15歲姪女　人妻揮刀閹了他

座位決定生死！　專家曝空難自保5關鍵：倖存率高40％

白俄大使遭甩「30枚銀幣」　羞辱片曝光

俄軍近1萬死1.7萬傷！　親俄媒疑洩真實數字

132人空難　普丁向習近平表達慰問

拒最後通牒！　澤倫斯基：與俄談判協議給公投決定

盤點烏俄狂搶馬力波「4重要原因」

更多熱門

相關新聞

區域停電事故頻傳　王美花：驅鳥器長期改善

區域停電事故頻傳　王美花：驅鳥器長期改善

台北市內湖區、新北市新店區、高雄市大社區21日接連傳出停電事故，其中兩件是因為鳥類築巢，經濟部長王美花22日表示，台電在全國有超過40萬公里的線路，「線路如果在室外的話，難免就會碰到這些動物」，台電的改善作法包括加裝驅鳥器，這個不是一天、兩天，都是長期在改善。

全球制裁俄國　百元商店恐「全部倒光」！

全球制裁俄國　百元商店恐「全部倒光」！

停電害中風男痛苦亡！　消防局303救援案爆量

停電害中風男痛苦亡！　消防局303救援案爆量

東元董座：解決缺電是政府課題　儲能成剛性需求

東元董座：解決缺電是政府課題　儲能成剛性需求

金正恩力挺普丁！　被譏：失敗者聯盟

金正恩力挺普丁！　被譏：失敗者聯盟

關鍵字：

日韓要聞東電停電

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面