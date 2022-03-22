303大停電出人命！邱于軒爆高雄中風男呼吸器停擺　無法供氧痛苦亡

記者賴文萱／高雄報導

303大停電出人命！高雄市議員邱于軒今（22）日在議會質詢時爆出，303當天有中風民眾因為家用呼吸器無法供氧，導致死亡，她要求市府要成立單一窗口，也要有網站讓民眾可以順利跟市府做對接。對此，高雄市長陳其邁表示，已經協調法制局成立窗口協助，民眾只要打1999就會轉接。

▲303全台大停電，當天高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／資料照／記者許宥孺攝）

▲高雄市議員邱于軒。（圖／記者吳世龍攝）

邱于軒今天表示，根據法制局通報，303停電當天，有一名市民因中風長期在家臥床，不過，家用呼吸器因停電無法供氧，導致死亡。她自己也接獲另名個案，因為快沒有氧氣，她快點去幫忙借發電機，要求市府從303大停電事件好好思考未來怎麼規劃。

據了解，303大停電，吳男中風長期在家臥床，早上9點多看護發現停電造成呼吸器無法供氧，生命跡象薄弱，家人第一時間有撥打119求救，但停電影響，電話都打不進去，後經急救仍無法挽回吳男生命。

法制局證實，確實在3月15日接獲民眾通報，有家人因為停電造成呼吸器停擺導致死亡，不過因為茲事體大，後續還要再進一步相驗死因釐清。

▲▼邱于軒今在議會質詢時爆出，303當天有中風民眾因為家用呼吸器無法供氧，導致死亡 。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據法制局統計，303停電事件受理民眾法律諮詢將近100件，一般用電戶約占70%，大部分反映食材、電器與電子設備、電梯馬達與機板等損壞，其中，有民眾因家用呼吸器無法供氧致死亡。企業或營業商家約占30%，主要反映因停電受有營業損失、薪資損失、機器設備或產品等損壞。

法制局目前收受民眾提出文件，主要向台電請求賠償有2件，一件是藥品損壞、一件電梯損壞。

陳其邁強調，損害賠償的責任方是台電，已協調責請法制局單一窗口協助，由常駐律師在市府大樓提供服務，民眾只要打1999就會專接由專責律師來協助，另在團體訴訟時市府也會提供律師費協助。

對於303當天市民撥打119無法打通一事，高市消防局表示，當日停電範圍遍及全市，致大量報案電話瞬間湧入，推測因此導致電話佔線。

當日本局119報案專線共受理736件各類勤務案件，09時至10時共受理86件，其中緊急救護案件共計29件。