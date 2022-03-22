高雄建案害路面塌陷！驚爆「設計人是工務局長」　市府急澄清

記者賴文萱／高雄報導

高雄市自強一路83巷口今（22）日發生建築工地疑似造成路面塌陷案，國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒驚爆，實際上該建築工地的建築設計人就是現任高雄市政府工務局長楊欽富，質疑市府在管理監督上是否有「球員兼裁判」的問題？對此，高市府工務局回應表示，經查楊欽富局長擔任都發局局長前，已於2020年9月9日註銷開業登記在案，該建案設計人及監造人均已變更為趙建銘建築師及胡富義建築師。

▲國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒。（圖／記者賴文萱翻攝）

呂謦煒指出，據查，該工地是位於自強一路83巷新建案，即高雄市前金區北金段358-1地號，經查詢營建署的建築工程履歷查詢系統，承造廠商為「壬寶營造公司」，其擁有「（108）高市工建築字第03162號」之建造執照，上面刊登的設計人正是現任工務局長楊欽富。

呂謦煒質疑，工務局在監督、管理建築工地時，是否因為工務局長楊欽富是該工地的建築設計人而有怠惰、放水？雖已勒令停工，但開罰僅區區9萬元，是否適宜？楊欽富及其建築師事務所曾參與多棟建築物的設計，擔任工務局長是否有球員兼裁判的可能性？

呂謦煒表示，高雄市政府應毋枉毋縱，加強對建築工地的管理監督，積極負起應有責任，不能「有關係就沒關係」，必須讓市民的生命財產安全受到最優先保障。

▲高雄知名餐廳「鹹水煙」對面工地嚴重塌陷。（圖／記者吳世龍攝，下同）

對此，工務局回應表示，該建案的建築執照為2019年12月3日核准，當時設計人為楊欽富建築師事務所，經查楊欽富局長擔任都發局局長前，已於2020年9月9日註銷開業登記在案，該建案設計人及監造人均已變更為趙建銘建築師及胡富義建築師。

至於地下室開挖作業發生道路塌陷案，工務局第一時間接獲市民通報，立即成立災害應變小組協助工地進行搶修作業中。

▲建管處說明。

工務局表示，營造廠商持續運送沙袋及灌送水源於基地內部，穩定基地內外壓差平衡，預計需將基地內水位提高至-6～-7m。路面下方淘空部分，先行以沙土回填，後續以CLSM回填將塌陷處填補，避免鄰房地基持續破壞。

目前巡視，鄰房外觀無破壞現象，鄰房預防性撤離住戶，共12人，居住鄰近商旅，已由前金區公所協助安置完成。於鋼板樁外側施打CCP止水灌漿，固化地質，並持續監測鄰房及路面沉陷情形。

工務局將派員24小時於現場警戒，後續將請各管線單位進行管線巡查，確認各管線有無損壞情形，後續俟完成補強作業及復工計畫送工務局備查，才可復工。