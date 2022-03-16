獨／老司機猛力一撞「那根斷了」！現場慘狀曝　他羞喊：金見笑

▲遊覽車司機不慎撞上燈桿，無奈喊不僅要維修車子還得賠錢。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市一名遊覽車司機16日中午從停車場行駛而出，會車時，一時沒注意撞上路邊燈桿，導致基座被連根拔起，燈桿歪腰倒在圍籬上，車頭前方也被削去一大塊，還好沒人受傷，但他也不禁苦笑，開大車多年，沒想到會出這種差錯，「實在金見笑」，現在不僅要花錢修車還得賠錢了。

這起事故發生在16日中午12點30分，一部遊覽車從三民區遼寧安街一處停車場行駛而出，駕駛準備出發前往學校載學生下課，才剛起步不久，就有一部大貨車行駛過來，兩部大車會車時，遊覽車司機沒抓準距離，右側車頭狠狠撞上路邊燈桿。

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▲▼燈桿被撞到連根拔起歪腰倒地，司機無奈看著遊覽車。（圖／記者吳世龍攝）

事故造成路燈損壞，基座被連根拔起，燈桿被猛然一撞也歪腰躺在圍籬上，而遊覽車車體也損傷不少，右側車頭有一大塊直接被削去，還好當時車上沒有學生，也沒有造成人員受傷。

「歹運啦！」遊覽車司機苦笑表示，當時只顧著看左邊會不會和大貨車撞到，卻忘記注意右邊有沒有東西，突然「碰」一聲，他也嚇到了，趕緊連絡公司調派遊覽車支援。記者問他開遊覽車多久了？司機說，他開大車多年，竟然出這種小差錯，實在「金見笑」，還拜託記者：「麥報啦！」

▲▼基座被連根拔起，車頭右側車殼也被削去大半。（圖／記者吳世龍攝）

至於維修費要多少？司機無奈表示，光是遊覽車維修就起碼要5萬元，另外還要賠償燈桿，不知道這支燈桿怎麼這麼凸出，已經在黃線外，真的有夠衰。

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