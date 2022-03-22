買「喜馬拉雅幣」助大陸同胞　男欲匯200萬警方警阻詐

記者高堂堯／南投報導

徐姓男子擬透過某網路平台進行投資虛擬貨幣「喜馬拉雅幣」，赴銀行打算匯款200萬元，行員發現該平台帳戶為警示帳戶，機警通報警方到場阻止；徐男向警方堅稱該網路平台合法安全，且設立目的是為了「幫助大陸同胞匯兌」，經警方苦口婆心解釋勸說後，才打消匯款念頭，保住大筆血汗錢。

▲男子執意匯款投資虛擬貨幣，埔里警方及時阻詐200萬（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，17日上午10時許接獲台中銀行埔里分行報案，指稱有民眾欲大量匯款至受款地區在美國的警示帳戶，疑似遭到詐騙，請求警方到場了解協助。

埔里派出所員警獲報後趕赴現場，發現是一名46歲的徐姓男子，前往台中銀行埔里分行臨櫃辦理匯款，金額高達200萬元；徐男表示，他是要購買一種叫作「喜馬拉雅幣」的虛擬貨幣，再透過網路平台來轉換交易，經長期觀察確認該平台合法、安全無虞，希望銀行可以幫忙匯款。

因匯款金額不小，警方為求慎重起見，先將徐男帶返駐地，再耐心解釋說明：該受款帳戶早已被列為警示帳戶，但徐男仍堅稱該網路平台交易所最初是為了幫助大陸同胞以虛擬貨幣方式匯兌金錢，因此被中國政府鎖定，才會被列為警示帳戶，「這都是正常現象」，員警持續苦勸徐男，並舉出相關詐騙案例提供參考，終於讓他放棄匯款的念頭，成功阻詐200萬元。

警方提醒，虛擬貨幣詐騙案件常見的態樣有「投資詐騙」跟「愛情詐騙」2種，本案即是利用民眾想要「投資賺錢」的心態，在假投資平台、假APP、或假社群上提供購買虛擬貨幣的管道，讓投資客認為有利可圖；民眾可多加利用165反詐騙專線查證，切勿輕信不明投資平台及網站連結，以免積蓄有去無回。