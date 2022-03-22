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國外戰地女軍官急需3000美金寄包裹　他衝郵局匯款一聽真相傻眼

▲桃園市陳姓男子21日上午到龜山區郵局臨櫃要匯款，詢問包括美金匯率等問題，聲稱要匯款給國外女軍官指定帳戶，行員與警方聯手勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子21日上午到龜山區郵局臨櫃要匯款，詢問包括美金匯率等問題，聲稱要匯款給國外女軍官指定帳戶，行員與警方聯手勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子21日前往龜山區郵局臨櫃匯款，聲稱要匯到國外女軍官指定帳戶，但需支付手續費3000美金，同時還詢問美金匯率。行員質疑遭詐騙立即通知員警到場阻詐，員警到場詢問「國外女軍官怎會有台灣郵局帳戶？」而且與陳男對話聯繫都是用簡體字，明顯就是詐騙手法，陳男才恍然大悟，立即停止匯款動作，也保住他辛苦存下來近9萬元存款。

龜山警方指出，坪頂派出所昨天上午接獲大崗郵局來電通知，疑似男子被詐騙要匯款案，派出所員警立即趕抵郵局，發現45歲陳姓男子正臨櫃要匯款，員警詢問陳男匯款目的與對方資料，陳男聲稱，最近在臉書上與陌生女子加入好友，聊天後獲悉對方是國外正在打仗的女軍官，兩人相談甚歡，女軍官與他加LINE後不斷噓寒問暖，最近表示要寄包裹給他，但從戰地寄到台灣需要支付手續費美金3000元（約新台幣85457元），陳男表示願意幫忙支付手續費，女軍官提供台灣郵局帳號，他到郵局詢問美金匯率引起行員關心，擔心他被詐騙。

▲桃園市陳姓男子21日上午到龜山區郵局臨櫃要匯款，出示與國外女軍官對話通聯記錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子21日上午到龜山區郵局臨櫃要匯款，出示與國外女軍官對話通聯記錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警向陳男勸說分析「正在打仗的女軍官怎麼會有空寄包裹」、「外國人怎麼會提供台灣郵局帳號」、「外國人用LINE傳簡體字」明顯就是詐騙，隨後提供最近網路新聞詐騙集團手法案例，陳男才恍然大悟決定停止匯款動作，同時配合警方製作筆錄將該郵局帳號列為警示帳戶。

▲▲桃園市陳姓男子了解險遭詐騙後，立即停止匯款動作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子了解險遭詐騙後，立即停止匯款動作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局坪頂派出所所長孫維鴻呼籲，詐騙集團手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或鄰近派出所諮詢電話確認，以免遭詐騙荷包大失血。

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