王孝維登記民進黨北市議員初選　「挫折無法擊敗我對港湖的心」

▲王孝維22日完成民進黨台北市議員初選登記。（圖／翻攝自Facebook／王孝維，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前台北市議員王孝維今（22日）完成初選登記，表示三年多的沉潛，讓自己成長與茁壯，不論什麼樣的挫折和打擊，都不能擊敗他對於港湖的真心。王孝維2018年以數百票之差落選，對於又有民調顯示支持度第一名，王說，2018年這樣的民調讓自己「被落選」，所以無論排名多少，他仍堅持腳踏實地做好為民服務的機會。

民進黨台北市議員初選昨起開放登記，王孝維22日到北市黨部登記參選。事後王透過臉書表示，「三年多的沉潛，讓自己成長與茁壯！」教育的重要性和急迫性，讓他努力不懈取得博士學位，吸取更多的養分能在教育體系上面給出更多、更好的政策與政見。

「只有不斷的進步、不斷的努力才是我的本色，不論什麼樣的挫折和打擊，都不能擊敗我對於港湖的真心！」王孝維說，20多年來的法律服務不中斷，服務處不曾更改位置，就是要讓大家知道港湖民眾需要幫助的時候，他一定都在，絕對不會因為一次的失利而中斷。

談到敗選，王孝維日前PO出一則以「民進黨內競爭 王孝維暫居第一 李建昌居次」為題的民調截圖，表示每每到了選舉，自己總是在民調中「被當第一名」，接著坊間就傳來「恭喜啊！民調第一，這次孝維穩當選啦」、「孝維啊，我知道你這次很穩，我這一票就去救其他人了」，然而2018年這樣的民調讓他「被落選」。

「您真的相信民調第一的神話嗎？」王孝維表示，無論民調排名，他仍堅持腳踏實地，用心做好每一次服務民眾的機會。