美國靈媒告訴她「改住台灣別去中國」　竟神預言這大事

記者陳俊宏／綜合報導

美國女生Amelia分享原本要搬去中國，結果女靈媒告訴她應該來台灣，沒想到後來中國爆發新冠肺炎疫情，她因此改來台灣，「我不敢講我是不是命中注定要來台灣，但我不敢想像，如果我沒來，我的人生會變怎樣。」

Amelia接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，她來自美國印第安納州南部，主修新聞寫作，大學畢業後去西班牙教了兩年英文，但她其實一直都想要搬去亞洲，「我有幾名朋友住過台灣，他們跟我講過他們很喜歡台灣，在我做過一些功課之後，我就決定要搬去台灣。」

▼Amelia喜歡算命。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Amelia回憶，但過了一段時間，她改想去中國，開始跟一些中國學校面試；她喜歡算命，並不是超級相信，但某種程度上算很好奇，2019年秋天去拜訪一位名叫Beth的靈媒，「我朋友給她算過說她很準，所以我很有興趣。」

Amelia說，很神奇的是，Beth見到她的當下就問，是不是最近打算換工作，然後要做什麼重大改變，「她根本就沒見過我，不可能知道任何關於我的事，我跟她講我想搬去中國。但幾分鐘後，她突然不講話，眼神環顧四周，好像她在聽誰講話。」

Amelia表示，Beth對她說，「我一直聽到一些聲音，這些聲音講妳應該去台灣。」她當下覺得很怪，算命結束離開時，她還是打算去中國，幾個月後全球都知道發生什麼事了（指疫情），因此不能去中國，但台灣還可以；不過，疫情時要拿到簽證也不是非常容易，她會永遠感謝當時幫忙申請工作簽證的台灣公司。

「這的確是一個改變人生的經驗！」Amelia指出，在台灣遇到很多很棒的人，吃了許多美食，見證很多美景，「我不敢講我是不是命中注定要來台灣，但我不敢想像，如果我沒來，我的人生會變怎樣。」