一堆波蘭美女大學生指定來台！　原因讓人噴飯

記者陳俊宏／綜合報導

為何一堆波蘭美女大學生指定來台灣？理由讓人噴飯。一名正妹Wictoria說，要來找台灣老公，「我喜歡性感軍人類型，只是我不知道去哪認識，因為他們都在軍營。」

《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問三名波蘭華沙大學的正妹Maya、Emi和Wictoria。Maya說，她會來台灣，是因為台灣政府「不但展開雙臂歡迎我們，尤其在這非常時期，還提供很棒的教育部華語文學獎金。」

▼Wictoria喜歡「性感軍人」。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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▼Wictoria（下圖左）和Maya都是波蘭女大生。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Maya指出，其實來台灣學中文之前，她是法律系學生，有一次哥哥跟她講一個好主意，就是把她的法律知識結合一些主流語言，中文就是一種，「等我中文程度變很好時，我想要開始我的國際律師生涯。」

Emi表示，她來台學習中文，並認識新朋友，且可以幫她找到很好的工作；事實上，她也學過幾年的日文和韓文，希望未來可以做跟國際關係有關的工作。

Wictoria則說，要來找台灣老公，喜歡性感軍人類型，「只是我不知道去哪認識，因為他們都在軍營，我只是開玩笑，但你知道，打電話給我。」