台灣「最美波蘭牙醫」曝光　她揭來台故事

記者陳俊宏／綜合報導

「台灣最美的波蘭牙醫」Iga分享和台灣人結婚，來台當牙醫的故事，「現在我在基隆有很多病人，他們都不怕我這個外國醫生。」

Iga接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，她在波茲南醫學大學念牙科系時，認識了台灣男友，交往一年半後，他回台灣實習，她在波茲南實習，兩人遠距離戀愛一年。

Iga表示，在台灣實習沒放假，而波蘭有放假，她來台灣看男友兩次，沒想到實習結束後，「他馬上飛來跟我求婚，我婚後決定搬來台灣住。」

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▼Iga努力學中文，當上台灣牙醫。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Iga說，她在台灣不想只當家庭主婦，畢竟在波蘭學了6年的牙科系，跟老公說自己也要當牙醫，可是外國人在台灣當牙醫非常困難，考試是用中文，她那時只會說「你好、謝謝、吃飽沒」，每天花5、6小時學中文，第一次牙科國考沒過，半年後再考才過。

Iga回憶，後來去雙和醫院實習一年，那年真的很辛苦，因為有時要住在醫院，有時要熬夜急診和唸書，還好當時有很多好人教她怎麼用中文和病人培養感情。

Iga指出，她一年後又順利通過第二個國考，拿到台灣的牙科執照，「現在我在基隆有很多病人，他們都不怕我這個外國醫生，反而更想來。在波蘭剛好相反，大家會比較不相信外國醫生。」

▼Iga現在在基隆執業。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Iga表示，台灣的牙科診所跟超商一樣多，波蘭也很多，但在台灣看牙齒真的很幸福，因為你們有健保，大部分的問題只要掛號費就能解決，波蘭大部分要自費。

「很多人問我為什麼要這麼辛苦學中文，在台灣當牙醫？」Iga說，因為老公要去波蘭當牙醫更難，換他學波蘭文很難學，所以為了他沒關係，「而且我的台灣病人都很可愛，很值得。」