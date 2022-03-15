土地公「別怕！我罩妳」　德國妹揭來台原因：不回去了

記者陳俊宏／綜合報導

「最愛土地公！」定居在台灣的德國女生曼然分享來台原因，她表示，土地公跟她說，「我來到這邊不用怕，祂罩我！」她也對爸媽說，「我不回去了，我就是台灣人！」

曼然接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，她19歲到父親故鄉義大利生活，受到很多中國朋友影響，對華語、中華文化產生興趣；後來回德國念漢學，認識來自台灣的林老師，「她教了我什麼是緣分，一個在德語和義大利文都無法解釋的詞彙。」

▼曼然開心分享來台心得。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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▼曼然跟爸媽說，「我不回去了，我就是台灣人。」（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

曼然說，就這樣決定來林老師的家鄉台灣，當初在環島的時候，不管去到哪裡，都會看到土地公，「祂總是給我一種安全感，祂告訴我，『我來到這邊，不用怕，祂罩我』。」

曼然回憶，在台灣生活這幾年，遇到很多好人，像找到上輩子的好朋友，如知己和貴人，「用中文和他們溝通，才能把我連德語都說不出口的心裡話，跟他們無私分享。在那一刻，我才真正了解林老師所謂的『緣分』。」

「他們總是跟我說，我外國人的臉孔下，一定藏著台灣人的靈魂，我們感情才能這麼好。」曼然表示，台灣和義大利都很熱情好客，讓她自然而然快速融入台灣生活，「有一天我在一間土地公廟前，啃著玉米、喝著青草茶，跟爸媽說，『我不回去了，我就是台灣人』，他們就搖頭點點點。」

曼然很喜歡烹飪，愛用在地食材，發現台灣一年四季，蔬菜水果應有盡有，很適合她的蔬食創意料理，也讓她跟台灣各地小農變成麻吉。她指出，未來想去花東開自己的廚房，跟有緣人分享有機蔬食料理，跟大家用食物交朋友，歡迎你們加入。

▼曼然最愛土地公。（圖／記者湯興漢攝）