外國人要女兒嫁台男！公開選婿條件　理想型竟是這歌手

記者陳俊宏／綜合報導

西班牙爸爸Felix來台灣22年，育有一名正妹混血女兒Natasha，他就是要找台灣女婿，像歌手伍佰就是理想型女婿。Natasha也公布自己的擇偶條件，她喜歡帥的、精壯、眼睛有臥蠶、嘴巴嘟嘟、脫衣有肉的男生。

Felix接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，他希望女婿不要太帥，因為很危險，有可能愛玩，「我希望他會保護我的女兒，最好他會功夫，詠春、跆拳道、空手道，還是游泳、跳舞、打籃球，最好他會『龜派氣功』。我喜歡他跟我一樣做生意，最好是做貿易，這樣可以照顧他的家庭。」

▼Felix和女兒Natasha。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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▼Natasha喜歡帥男生。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

「我喜歡帥的男生。」Natasha說，她對帥的定義就是濃眉大眼，眉毛一定要濃，代表你做事有頭有尾；如果你眉毛只有中間那段，就代表你做事無頭無尾；如果眉毛只有前面那一段，就代表做事有頭無尾。

Natasha表示，她喜歡男生眼睛有臥蠶，有放電的感覺；男生嘴巴要嘟嘟的，看起來比較好親；男生身材要精壯，就是穿衣好看、脫衣有肉那種，「我喜歡只要我一被欺負，他就跟對方拼命的男生。」

Natasha指出，喜歡跟她在同一個（商業界）領域，「但他懂得比我多，可以帶我增廣見聞的男生。」她發現西班牙的家庭觀念很多都跟台灣差不多，像西班牙人也很注重孝順，成親之後，小孩也會繼續奉養父母，甚至住在一起，每周會聚餐，家庭關係其實很緊密。

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▲▼Felix的理想型女婿是歌手伍佰。（圖／記者黃克翔攝）