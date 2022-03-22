▲基隆童話藝術節強勢回歸，5000學生共創裝置藝術亮相。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

每年都備受期待的基隆童話藝術節系列活動，即日起熱鬧展開，充滿基隆意象的藝術裝置「Nature！OUR GIFTS.」21日在海洋廣場率先亮相，更多豐富有趣的精彩活動即將登場，邀請各位大小朋友「藝」起來基隆，成為「海子王」。裝置藝術展出時間為3月21日至4月5日，歡迎大家把握時間來到基隆，一起看見這道溫柔又充滿希望的風景。

林右昌說，這幾年的基隆童話藝術節，與學校的課程結合在一起，透過活動也可以展出小朋友的成果，每年的主題創作都由小朋友來擔綱，讓小朋友更有自信，除了來看表演參加活動，每個小朋友也都是主角之一。

林右昌還指出，除了舉辦童話藝術節的海洋廣場外，一旁的郵輪廣場跟國門廣場也都正在施工中，等到下個月舉辦城市博覽會時，周邊廊帶都是城市策展的一部分，從西岸到東岸會整個串接起來，屆時又是不一樣的風情。

▲今年度童話藝術節最大亮點為共創藝術裝置「Nature! OUR GIFTS.」。

今年度童話藝術節最大亮點為共創藝術裝置「Nature! OUR GIFTS.」，再度由在地藝術家李奇鴻發想策劃，從「大自然的禮物：沐雨」共創計畫出發，攜手台電公眾服務處，將台電電幻1號所「Taipower D/S ONE」能源再生的永續概念，融入環境藝術教案之中，邀請基隆市藝術領域教師，共同帶領五千名小學高年級學生一起創作。

藝術家李奇鴻說，本次共創藝術計畫，透過環境教材及藝術創作課程，帶領基隆市41所小學、近5000位的高年級學生，一起透過理解在地環境，思考環境、能源與人類的依存關係，透過設計、教育的推廣再轉換為藝術創作。雨，是我們基隆人並行著生命的成長軌跡，集結大家扎染的雨滴，於海洋廣場建構以「雨為家屋」的基隆雨，展現基隆雨的浪漫美麗，重新感受大自然餽贈給這塊土地的禮物。

教育處表示，隨著疫情趨緩，2022基隆童話藝術節強勢回歸，在防疫安全的前提下，市府採穩健式解封、漸進式鬆綁的方式，即使縮小規模也要帶給大家歡樂愉快的節慶氛圍，透過藝術表現，藉由藝術家、藝術領域教師及孩子們的巧手，將美好的禮物座落在海洋廣場。

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