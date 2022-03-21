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國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

▲▼《磨顯傳心》透過影像，記錄百年漆藝世家陳火慶家族的薪火相傳軌跡。（圖／欣德漆藝創作坊）

▲《磨顯傳心》透過影像，記錄百年漆藝世家陳火慶家族的薪火相傳軌跡。（圖／欣德漆藝創作坊）

記者林育綾／綜合報導

國寶級漆藝家陳火慶被稱為「台灣漆藝之父」，在日據時期參與開創「蓬萊塗」漆藝品，成為當時許多日本來台觀光遊客返國必備的伴手禮，而他與家族傳承漆藝四代，最近更進一步透過影像，製作並發表了《磨顯傳心》紀錄片，5月也將前往高雄辦展。

陳火慶堪稱台灣漆藝之父，在日據時期參與開創「蓬萊塗」漆藝品，一鳴驚人風靡無數日本民眾，當時「蓬萊塗」成為許多日本來台觀光遊客返國必備的伴手禮，也開啟了台中豐原地區從木材製造業進化為漆藝品加工業的風華年代。

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▲▼《磨顯傳心》透過影像，記錄百年漆藝世家陳火慶家族的薪火相傳軌跡。（圖／欣德漆藝創作坊）

▲「蓬萊塗」專指富有台灣特色的漆藝技法，當年台灣農產資源豐饒稱為蓬萊仙島，日人在台發展出此種風格，以粗曠的線條刻出台灣特色。（圖／欣德漆藝創作坊）

而二代傳人陳清輝如今高齡86歲，仍持續從事漆藝教學；第三代陳玉嘉也受父親感召，發心立願要將漆器品融入生活與應用，第四代張齊方承襲了阿祖、阿公到媽媽對藝術的執著，因此熱血規劃並拍攝了《磨顯傳心》這部漆藝紀錄片，為漆藝世家百年來的淬鍊軌跡刻畫一道印記。

▲▼《磨顯傳心》透過影像，記錄百年漆藝世家陳火慶家族的薪火相傳軌跡。（圖／欣德漆藝創作坊）

▲談到父親陳火慶，陳清輝總可以如數家珍說出許多故事。（圖／欣德漆藝創作坊）

紀錄片拍攝期間，特別走訪了故宮博物院前院長馮明珠、豐原漆藝館館長黃成中，由兩人口中追溯陳火慶當年的發跡事蹟。當年故宮曾聘請陳火慶先生擔任漆器修復師，而台中豐原漆藝館黃成中館長，正是推動陳清輝老師出來開班授課的關鍵人物，黃成中表示當年遇到陳清輝，內心非常悸動，認為若要恢復豐原昔日漆藝工藝的風華，應從展覽跟教學開始，便邀請陳清輝到豐原漆藝館授課。

第四代傳人張齊方表示，影片之所以用《磨顯傳心》來命名，正因為研磨是漆器製作過程中最單調、最無聊、最磨人的一道工序，不斷反覆的動作，考驗的正是漆藝師的耐心、細心、專注度跟持久力。

家族第三代陳玉嘉（張齊方的母親）也表示，父親陳清輝常常對她說，「磨顯很重要，不管乾磨、水磨都是！」她自己對此也深有感觸，要磨得好，條件是刮灰要刮得好；而磨顯之後，做畫、貼付這幾道工序也要畫得好、貼得好，不然會影響磨顯的效果，所以「磨顯」確實是漆藝創作過程中承先啟後的重要步驟。

▲▼《磨顯傳心》透過影像，記錄百年漆藝世家陳火慶家族的薪火相傳軌跡。（圖／欣德漆藝創作坊）

▲陳玉嘉細看超過34年的金草古梅瓶，一邊跟身旁的女兒解說。（圖／欣德漆藝創作坊）

眼見爺爺阿公陳清輝與母親陳玉嘉桃李滿天下，原從事金屬珠寶工藝的張齊方直到近期才突然驚覺意識到，自己是百年漆藝家族的第四代，看著在台中豐原的阿公和媽媽，還孜孜不倦地從事著漆器藝術的創作，以及提攜後進不斷教學的熱忱，因而決定籌拍紀錄片，將阿祖陳火慶的漆器工藝，傳承家族四代的故事傳遞給大眾。

陳清輝表示，隨著時代變遷，許多傳統工序及工具漸漸被新的工法所取代，所以在後續駐館計畫中，他將規劃漆工藝講座及教學課程，教導民眾和學員一步步傳習漆藝的傳統工具和製作技法，將傳統漆藝文化發揚光大。

▲▼《磨顯傳心》透過影像，記錄百年漆藝世家陳火慶家族的薪火相傳軌跡。（圖／欣德漆藝創作坊）

▲《磨顯傳心》透過影像，記錄百年漆藝世家陳火慶家族的薪火相傳軌跡。（圖／欣德漆藝創作坊）

《磨顯傳心》紀錄片共分上下兩集，透過光影捕捉和當事人的見證訪談，紀錄了當年風靡日本的台灣「蓬萊塗」漆藝品創作先驅陳火慶家族四代傳承的淬鍊故事，即日起在欣德漆藝YouTube 、fb以及台中漆藝館播放。

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