快訊／東航載132人已發現失事殘骸碎片！　尚未發現罹難者遺體

記者董美琪／綜合報導

中國東方航空客機事故今天在廣西梧州藤縣墜機，當場引發大火，目前傷亡情況不明，當地消防挺進山林，已發現失事飛機殘骸碎片，目前繼續朝抵達失事現場展開救援。據了解，墜毀位置為廣西梧州市埌南鎮莫埌村神塘表附近山林，尚未發現mu5735遇難者遺體。

▲東航已發現失事殘骸碎片。（圖／翻攝自微博／封面新聞）



根據《人民日報》報導，東航客機因不明原因，墜毀於廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村神塘表附近山林。目前，最先抵達的救援部隊發現客機殘骸和碎片，但尚未發現遇難者遺體。

中國航空公司的安全紀錄普遍良好，上一次重大事故發生在12年前。據了解，墜毀客機為東方航空公司（昆明—廣州）的航班，東航墜機事件飛機機型為波音737，航班號為mu5735，機型為B738，乘客132人（123旅客和9名機組人員），最後失聯位置為梧州本場157度，13.6km處。

▲東航已發現失事殘骸碎片。（圖／翻攝自微博／人民日報，下同）



目前有超過600名緊急救援人員在墜機現場。消防隊員首先到達現場，並設法撲滅了墜機引起的山上大火。當地村民也拍攝到失事畫面，並在社交媒體分享影片，畫面顯示墜機發生火災和煙霧，以及地面上的飛機殘骸。

15時05分，梧州市消防救援支隊接警後，已調派23輛消防車、117名消防救援人員前往救援。15時20分，總隊啟動應急預案，總隊黃紹明政委、萬紹傑總工程師在總隊指揮中心組織指揮，韋明戰副總隊長、徐學軍副總隊長率總隊全勤指揮部及政工、宣傳組趕赴現場，共調派南寧、柳州、玉林、貴港支隊共40輛消防車、238名消防救援人員前往增援。

15時56分，塘步消防站吳望劍站長率6名消防員到達現場，並對現場開展偵察和檢測。

16時05分，梧州支隊藤州站4輛消防車、16名消防救援人員到場。

16時23分，梧州特勤消防站6輛消防車、25名消防救援人員到場。

16時40分，總隊指揮中心增派桂林、北海、賀州、來賓、河池支隊共66輛消防車、300名消防救援人員前往梧州增援。

16時45分，總隊調集梧州、南寧、柳州、欽州、玉林、貴港6個支隊戰勤保障力量106人，宿營車、淋浴車、飲食保障車、照明車、加油車、裝備搶修車、淨水車、全地形運輸車等各類保障車輛33輛，帳篷、破拆工具組、照明燈具，生活及防疫等各類保障物資趕赴現場。

16時55分，梧州支隊全勤指揮部到場。

目前共調派162輛消防車輛、761名消防救援人員。