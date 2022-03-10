高雄男路口搶快左轉「派出所前自摔」　酒測值0.81慘了

▲詹姓男子騎車在派出所門口搶快左轉自摔，巨大聲響引來員警注意，意外發現他全身散發濃濃酒味，當場依公共危險罪送辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市湖內區一名詹姓男子（28歲）日前騎車行經一甲派出所門外的十字路口時，不慎自摔，巨大的聲響引來值班員警的注意，趕緊上前查看關心，員警發現詹男只有手部擦挫傷，但卻聞到濃濃的酒味，員警對詹男酒測後，酒測值0.81毫克，當場依違反公共危險罪送辦。

湖內警分局一甲派出所員警7日晚間9時許在所內執勤時，突然聽見所外的金平路與仁愛路口傳來一陣急促煞車聲，接著就是碰的一聲，巨大的聲響，讓員警急忙跑出查看，發現詹姓男騎士連人帶車自摔在地上，所幸只有手腕處有擦傷情形，其他並無大礙。

然而就在員警上前關心時，卻意外發現詹男全身散發出濃濃酒味，經酒測，酒測值0.81毫克。

經了解，原來詹男稍早前外出找友人閒聊，期間喝了一手啤酒，結束後，心想深夜路上人車稀少，便心存僥倖騎乘機車上路，又因急著返家，才會無視路口號誌已轉變為紅燈，直接搶快左轉，沒想到，因自己不勝酒力，重心不穩自摔倒地，反而引來一旁派出所員警的關切，而這一摔反倒讓詹男直接摔進警察局內。警方訊後，依公共危險罪嫌將他送辦。

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