快訊／東航墜毀「乘客、機組死傷不明」　總公司182字沉痛回應了

記者閔文昱／綜合報導

中國東方航空一架波音737客機今（21日）在執行昆明至廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯，大陸民航局證實，已確認飛機墜毀，機上共有132人仍生死未卜，鄰近地區啟動應急機制，450名消防員直奔墜機山火現場。對此，東航稍早也發布聲明說明。

▲東航已發現失事殘骸碎片。（圖／翻攝自微博／人民日報）

中國東方航空發布聲明指出，3月21日，公司下屬東方航空雲南有限公司一架波音737客機在執行昆明—廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前，已確認該飛機失事。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。

▲東方航空客機墜毀殘骸。（圖／翻攝央視）

東航表示，飛機失事後，公司高度重視，立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，「本次飛機失事的原因還在調查中，公司將積極配合相關調查。公司對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛的哀悼！」

據陸媒指出，事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平立即作出重要指示，驚悉東航MU5735航班失事，要立即啓動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後，並強調加強民用航空領域安全隱患排查，「狠抓責任落實」，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。

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