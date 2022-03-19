　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

平價版星巴克！巧克力可可碎片「只花80元」　她驚：幾乎沒差

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

▲這一杯堪稱「平價版星冰樂」。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

網搜小組／鄺郁庭報導

星巴克（Starbucks）走高級路線，多款飲料雖是許多人的最愛，但一杯動輒百元起跳，讓人不敢常常喝，這時候不妨考慮「平價版星巴克」！YouTuber「那個女生Kiki」日前重溫「那些年美食」，大讚「平價版星巴克」一款冰沙，喝起來跟星冰樂幾乎沒什麼差別，價格不到百元，「如果在工作室附近有開的話，我真的會常去買耶！」

Kiki在影片中表示，在路易莎開得大街小巷都是之前，有一間連鎖咖啡店其實很紅，可以說是「平價版的星巴克」，那就是「壹咖啡」，當年壹咖啡還有一句Slogan「誰說35元沒有好咖啡？」讓人印象深刻。Kiki還透露，之所以會想起壹咖啡，是因為以前姊姊打工過，當時她都有免費咖啡可以喝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次她重溫壹咖啡，看到一款「巧克力可可碎片咖啡冰沙」，就想起星巴克也有類似的「巧克力可可碎片冰沙（應為巧克力可可碎片星冰樂，大杯140元、特大杯160元）」，便點了一杯來試試。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

▲壹咖啡的巧克力可可碎片咖啡冰沙一杯只要80元。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

沒想到這一喝，Kiki超驚艷，「跟星巴克說真的沒什麼差別耶！冰沙整個的質感也有做出來，該有的那個顆粒感、口感都有，咖啡的香味一樣很濃」，唯一比較不一樣的是鮮奶油。另外，喝起來跟以前一模一樣、沒有走味，而且一杯還只要80元，讓她直誇壹咖啡有默默維持住品質。

最後總結的時候，Kiki再次推薦壹咖啡，「它會是我想喝冰沙的時候，想要去買的選擇」，但畢竟這間是「平價版」，用料確實不能跟星巴克比，「可是還是好喝！」甚至如果工作室附近有開的話，她會想常常去買。

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

騎士台七乙過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

北市本土+1　男參加嘉義婚宴確診　曾赴家樂福三民店、士林夜市

淡淡酒香！5步驟輕鬆做「啤酒蝦」　最簡單調味吃出鮮甜感

被要求多陪孩子！家長怒嗆「我有付學費」…資深師吐絕望心聲

採檢後症狀緩解但未知結果 　莊人祥：不能趴趴走須健康監測10天

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝　1圖秒懂一週暴跌9度

不是Omicron！台灣最大敵人是它　醫：香港1個月死5千人

不熟同學炸喜帖！她參加完「卻被刪好友」　網見細節讚：仇算報了

開眼界！正妹董娘推的大師級冰桶可買雙B　銀製魚盤價格更嚇人

最硬教召14天生活曝「比新訓輕鬆」！他讚伙食超好：吃外送便當

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

保七總隊警官深夜「領槍彈反鎖槍械室」

騎士台七乙過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

北市本土+1　男參加嘉義婚宴確診　曾赴家樂福三民店、士林夜市

淡淡酒香！5步驟輕鬆做「啤酒蝦」　最簡單調味吃出鮮甜感

被要求多陪孩子！家長怒嗆「我有付學費」…資深師吐絕望心聲

採檢後症狀緩解但未知結果 　莊人祥：不能趴趴走須健康監測10天

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝　1圖秒懂一週暴跌9度

不是Omicron！台灣最大敵人是它　醫：香港1個月死5千人

不熟同學炸喜帖！她參加完「卻被刪好友」　網見細節讚：仇算報了

開眼界！正妹董娘推的大師級冰桶可買雙B　銀製魚盤價格更嚇人

最硬教召14天生活曝「比新訓輕鬆」！他讚伙食超好：吃外送便當

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士台七乙過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

雷／《華燈》「1謎底」沒解開：到底是什麼

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝

沙士24罐75元！一張照片揭密「洗單暗黑手法」

不熟同學炸喜帖！她1招反制被讚爆

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

搶博愛座影片瘋傳　老人嗆盲人

小一數學「45空2格變25」家長崩潰

比新訓輕鬆！他曝最硬教召14天生活：伙食超好

花80元喝平價版星冰樂！她驚：幾乎沒差

不是惡作劇　外送員接到「4萬元披薩單」！

館長健身房出事：會員所有損失由我一人承擔

「客自備環保杯」求幫水倒掉　店員轉瓶蓋崩潰

更多熱門

相關新聞

櫻花妹最愛IKEA小熊聖代！

櫻花妹最愛IKEA小熊聖代！

台灣IKEA日前推出芋頭霜淇淋意外很有春天氣息，日本IKEA也配合草莓季推出多款限定美食，加入可愛的小熊元素，光用看的就先融化一票少女心，其中「熊熊草莓聖代」討論度最高，不少網友表示無法接受深愛的草莓，居然加上紅豆泥，瞬間變了一味，紛紛哀嚎：「好崩潰」。

想吃星巴克點心！她「忽見驚喜折扣」一票人不知

想吃星巴克點心！她「忽見驚喜折扣」一票人不知

星巴克假貨　他全部在家自己泡

星巴克假貨　他全部在家自己泡

大肚和美橋有譜！　星巴克進駐台中房價凹陷區

大肚和美橋有譜！　星巴克進駐台中房價凹陷區

星巴克3/16起連10天全品項買1送1

星巴克3/16起連10天全品項買1送1

關鍵字：

星巴克壹咖啡星冰樂冰沙平價那個女生Kiki

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面