平價版星巴克！巧克力可可碎片「只花80元」　她驚：幾乎沒差

▲這一杯堪稱「平價版星冰樂」。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

網搜小組／鄺郁庭報導

星巴克（Starbucks）走高級路線，多款飲料雖是許多人的最愛，但一杯動輒百元起跳，讓人不敢常常喝，這時候不妨考慮「平價版星巴克」！YouTuber「那個女生Kiki」日前重溫「那些年美食」，大讚「平價版星巴克」一款冰沙，喝起來跟星冰樂幾乎沒什麼差別，價格不到百元，「如果在工作室附近有開的話，我真的會常去買耶！」

Kiki在影片中表示，在路易莎開得大街小巷都是之前，有一間連鎖咖啡店其實很紅，可以說是「平價版的星巴克」，那就是「壹咖啡」，當年壹咖啡還有一句Slogan「誰說35元沒有好咖啡？」讓人印象深刻。Kiki還透露，之所以會想起壹咖啡，是因為以前姊姊打工過，當時她都有免費咖啡可以喝。

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這次她重溫壹咖啡，看到一款「巧克力可可碎片咖啡冰沙」，就想起星巴克也有類似的「巧克力可可碎片冰沙（應為巧克力可可碎片星冰樂，大杯140元、特大杯160元）」，便點了一杯來試試。

▲壹咖啡的巧克力可可碎片咖啡冰沙一杯只要80元。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

沒想到這一喝，Kiki超驚艷，「跟星巴克說真的沒什麼差別耶！冰沙整個的質感也有做出來，該有的那個顆粒感、口感都有，咖啡的香味一樣很濃」，唯一比較不一樣的是鮮奶油。另外，喝起來跟以前一模一樣、沒有走味，而且一杯還只要80元，讓她直誇壹咖啡有默默維持住品質。

最後總結的時候，Kiki再次推薦壹咖啡，「它會是我想喝冰沙的時候，想要去買的選擇」，但畢竟這間是「平價版」，用料確實不能跟星巴克比，「可是還是好喝！」甚至如果工作室附近有開的話，她會想常常去買。