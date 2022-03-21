7次酒駕都易科罰金免關！第8次「破表追撞」　法官怒判9月送進牢

▲一名劉姓男子7次酒駕都獲易科罰金，第8次被抓法官要他進牢反省。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

劉姓男子開小貨車行駛在信義區，追撞前方王男小客車，警方將劉男送往醫院抽血酒測，血液酒精濃度為305.6mg/dl，換算成呼氣酒精濃度高達每公升1.528毫克，更赫然發現這次是劉男第8次酒駕，前幾次累犯被判刑都易科罰金，台北地院這次認為劉男一犯再犯不知悔改，依公共危險罪判有期徒刑9個月，不可易科罰金、需要入監服刑。

判決指出，劉姓男子2021年12月9日凌晨，開著小貨車行駛在台北信義區路上，卻追撞上王男駕駛之自小客車，所幸無人受傷，警方獲報到場將昏睡無法酒測的劉男送往醫院進行抽血檢驗，其換算呼氣酒測值達每公升1.528毫克，嚴重超出0.25的標準，更發現劉男前有7次酒駕紀錄，且都以易科罰金的方式免去牢獄之災，檢方以公共危險罪起訴劉男。

據調查，劉男前一次酒駕在2019年間，被處6個月有期徒刑，劉上訴後駁回，並在同年10月16日易科罰金繳納完畢，按照規定在受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，有加重其刑之必要。

台北地院審酌劉男呼氣酒精濃度高達每公升1.528毫克，仍不顧行車安全駕駛自小貨車上路，顯然無視於自己及其他用路人之生命、身體及財產之安全，且自從2002年開始，有多達7次重複酒駕的紀錄，不知悔悟屢屢再犯，考量其動機、危害程度、目前為冷氣工人的背景，依公共危險罪處9個月有期徒刑，且這次不得易科罰金，勢必得進監牢好好反省。

