前立委助理酒駕撞傷情侶檔！2人送醫賓士車頭半毀　3萬交保

記者張君豪／台北報導

前立委特別助理張姓男子，19日晚間7時許涉嫌酒後駕駛賓士車行經民生東路4段撞到一輛停在路旁機車，並導致當時機車上的一對情侶雙雙掛彩送醫，警方獲報立刻趕赴現場將情侶兩人送醫，所幸傷勢並無大礙，張男酒測值高達0.68，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

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▲前立委助理的張姓男子涉嫌酒駕撞傷情侶檔遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲一對情侶檔遭撞傷。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區松山警方指出，張男酒駕行經民生東路4段卻不慎撞到停在路旁的一輛重機車，當時車主正在路旁蹲坐滑手機，其女友則坐在機車上根本無法看見從背後追撞上來的賓士車，情侶被賓士猛烈撞擊、造成車主重機車主左側手部擦傷，其女友傷勢較嚴重，頭部外傷、腦震盪、臉部擦傷、背部與四肢多處擦挫傷。

▲張姓前立委助理涉嫌酒駕撞傷情侶檔遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

張男肇事後警方趕到現場，他辯稱因精神不濟才會撞到路旁機車，但張經在場警員酒測、酒測值高達0.68MG／L、警訊後依觸犯公共危險、過失傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦、檢察官複訊後裁定3萬元交保候傳。

松山警方呼籲：近日早晚溫差大，夜晚較寒冷，酒駕呈現增加趨勢。3月18、19日已取締公共危險酒駕即有4件，警方提醒各位用路人：酒駕切勿開車，保護自己也保護他人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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