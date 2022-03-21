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社會 社會焦點 保障人權

看護挖嘴灌食錐心畫面曝！孝子警盼保飯碗：姊顧失能母已無工作

記者張君豪／台北報導

根據《鏡週刊》報導，刑事局偵九大隊林姓偵查員因對在家照顧母親的印尼籍女看護不滿，林員盛怒之下，認為該外籍女看護未依約定原本每2小時就得幫母親換尿布、居然一天只換一次！導致母親大腿臀部長滿尿布疹，女看護還拿冰箱未退冰食品餵食母親，家中監視器還錄下該看護用手指挖開其母親嘴巴、粗魯灌食的離譜畫面。

▲刑事局偵九大隊長鄢志豪、副局長黃家琦、督察長鄭鴻志(左起)21日出面說明該大隊林姓偵查員涉嫌虐待外籍看護案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊林姓偵查員涉嫌虐待外籍看護案件，圖為外籍看護用手指挖開林母灌食的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊長鄢志豪、副局長黃家琦、督察長鄭鴻志(左起)21日出面說明該大隊林姓偵查員涉嫌虐待外籍看護案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊長鄢志豪、副局長黃家琦、督察長鄭鴻志(左起)21日出面說明該大隊林姓偵查員涉嫌虐待外籍看護案件。（圖／記者張君豪翻攝）

據傳女看護還有攻擊林員母親的紀錄，導致林姓警官抓狂，拿手銬在家中銬住外籍看護涉不當管教，也觸犯傷害、妨害自由等罪嫌，日前已遭刑事局督訓科調查後函送法辦。

對此刑事局發表聲明指出：該局偵九大隊林姓偵查員，侍母至孝，因母親患病生活無法自理，僱用外籍看護長期照料，然因照護問題，衍生外籍看護對林母涉嫌傷害情事，林員亦對外籍看護涉嫌傷害、妨害自由等情。

刑事局表示：經查本案是林員個人私下的不當行為，且是退勤下班時間所為，雖與警察職務無關，但刑事局仍將追究其觸法部分，並在獲悉上情後主動調查，依妨害自由、強制罪等由，移送新北地檢署參辦，並將林員調整至內勤靜候調查，行政責任也會等到地檢署偵結後追懲。

林姓偵查員雖然於事後深表悔意，並仲介的調解下已與外籍看護和解中，目前刑事局將其列為關懷輔導對象。刑事局也將加強局內同仁法制觀念，並列為案例教育宣導。

刑事局偵九大隊林姓偵查員對外界說明全文如下：

「我媽媽已經失智八年，而且是巴式量表0 分的重度患者，有痛苦也無法言語，無法自己進食跟如廁，非常不易照護，這幾年都是由我跟姊姊照顧媽媽，我們為了要讓媽媽受到妥善照顧，從六年前就開始聘請外勞，之前的外勞都相處的很好，媽媽身體健康也很穩定。

但兩年前這個外勞來後，我們很早就發現她不擅長照顧失智患者，所以也反映要更換其他看護，但是因為疫情的關係都沒有人可以換，加上媽媽病情最近愈來愈嚴重，甚至已無法進食，醫生說已經是失智末期，種種原因導致我們跟外籍看護的關係越來越差。

我們長期以來對於看護粗魯對待媽媽情況感到無力跟無奈，不知如何教導看護感同身受，看著媽媽身體健康日益變差，日積月累導致情緒控管不佳，才發生大家都不樂見的情況，已深自檢討和深表歉意，本案件已進入司法程序，我也願用一切代價做後續彌補處理。

另外， 姊姊長久以來為了照顧媽媽的身體工作不穩定，目前因為沒有看護所以辭職全心照顧媽媽，加上這次事件，姊姊已身心俱疲，但也深感後悔。我現在只希望能保有工作，為治安奉獻微薄的力量以贖罪，也支撐這個家庭繼續走下去 。

最後感謝各位媒體朋友的關心，以及局裡長官跟同仁的體諒與協助，我現在只祈求能獲得當事人及社會的原諒，也希望母親身體快點好轉。」
 

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