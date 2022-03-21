柯文哲民調吊車尾　蔣萬安點出市政3缺失：必須立即處理！

記者徐政璿／台北報導

2022年底縣市長選戰將開打，媒體公布最新六都民調，台北市柯文哲滿意度61.4%墊底、不滿意度34.5%最高，雙吊車尾。國民黨立委蔣萬安今（21日）受訪時，點出台北市交通、長照、都更等3大缺失，他表示，這些必須立即處理。

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安表示，台北市歷任市長對於這個城市都有付出與貢獻，也都非常努力。市政建設是一棒接一棒，台北市身為首善之區，這幾年很多地方也都有進步，但相較於其他五都大規模成長，台北市如果進展有限，就會看起來「一『城』不變」。

蔣萬安指出，特別台北市民自我要求高，檢驗及監督標準也高於其他城市，像是台北市民對於交通的問題、長照資源的不足，以及老舊建物居六都之冠等等，特別是疫情之後經濟的發展是重中之重，地方政府就要更積極採取行動，來回應民眾的期待。

蔣萬安也特別提到，前幾天文山再興社區外牆倒塌，必須要追究相關倒塌的原因，到底是不是違建，還是本身建築體倒塌？這也凸顯現在台北市老舊建物居六都之冠的問題，30年以上住宅佔整體住宅超過7成，超過50年以上的建築物也有11.5萬棟，而迫切需要都更及危老重建的，更高達23萬棟。

對於都更，蔣萬安說，大家迫切希望看到的是都更、危老的重建，也了解到問題的根本是在行政程序的攏長，如何加速行政程序的審議速度，這些很多問題，都需要共同面對、即刻解決；這不單只是解決市容的問題，也是民眾居住安全、生命財產的問題，必須迫切來處理。