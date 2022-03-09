南投縣假日疫苗接種站　65歲+可獲禮券500元

▲南投縣設假日接種站催打新冠疫苗，65歲以上可獲500元禮券。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠Omicron疫情仍未止，南投縣政府除將於12和13日的周休假日，持續開設假日接種站、提供民眾疫苗接種服務，也繼續加碼送禮催打：包括先前已公布的臉書案讚留言抽AppleWatch，禮券和禮品部分，凡65歲以上縣民接種可獲贈禮券面額從100元增為500元，18至64歲者則可獲贈200元（100禮券及100元禮品），鼓勵民眾施打拿好禮。

南投縣衛生局統計，2月26至28日及3月5至6日2場次假日接種站，總接種人數共計2萬511人，由於民眾反應熱絡並考量長者平日外出不便、青壯年平日上班無法前往接種，本週假日13鄉鎮衛生所將持續設置假日接種站，針對31歲以上民眾（除3月6日前造冊者）以明信片寄送或簡訊通知接種資訊，人數約計3萬6533人。

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▲▼南投縣加碼送禮券、抽Apple Watch鼓勵民眾接種新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）

為鼓勵縣民接種新冠疫苗，衛生局指出，凡設籍南投縣年滿65歲以上民眾接種疫苗可獲贈500元禮券，18至64歲民眾接種疫苗可獲贈總值200元的禮券及禮品，連12至17歲民眾接種都可獲100元禮品，送完為止；另民眾在3月15日前至「南投縣政府臉書粉專」按讚，並在貼文處標記3位好友、寫下「2/26~3/15南投縣民在南投接種新冠疫苗可拿百元禮券」，即可參加AppleWatch抽獎。

衛生局長陳南松表示，12日（週六）分別在南投市慈濟南投聯絡處（南投市衛生所）、草屯鎮敦和國小活動中心（草屯鎮衛生所）、竹山鎮公所禮堂（竹山鎮衛生所）、埔里鎮衛生所、名間鄉衛生所、鹿谷鄉衛生所、中寮鄉衛生所、仁愛鄉衛生所，及13日（週日）水里鄉民和村活動中心、信義鄉羅娜衛生室、集集鎮衛生所、魚池鄉衛生所、國姓鄉衛生所等設站接種，總計17場次，也鼓勵符合第1、2、3劑接種資格的民眾踴躍前往施打疫苗。