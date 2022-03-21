驚悚瞬間！台七乙騎士過彎衝對向車道　「飛上」草叢重摔

記者楊熾興／桃園報導

林姓男子19日下午騎車行經台乙線10K處時，因過彎失控直接衝入對向車道與小客車發生擦撞後，毫無煞車的直接「飛上」路邊草叢上後跌落，造成身體多處擦挫傷，幸無大礙；影片曝光後，網友紛紛留言「終於發現機車也會輕功」、「猴子歸究是要回歸山林的」、「龍捲風跑法？」

▲林男過彎失控衝入對向車道。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲並直接「飛上」草叢後跌落路邊草叢裡。（圖／記者楊熾興翻攝）

大溪警分局表示，有關社群媒體上傳大溪區台七乙線10K處民眾過彎失速事故，發生後警方立即趕往現場處理，林男騎乘機車沿台七乙線往大溪方向行駛，因過彎失控與對向陳男所駕自小客車發生擦撞後跌落路邊，警方接獲通報後立即趕往現場處理，林男多處擦挫傷，並對雙方實施酒測，皆未有酒駕情形發生，目前已調閱附近監視器影像及行車紀錄器，以還原事發經過。

▲▼林男的機車與陳男自小客車擦撞的擦痕。（圖／大溪警分局提供）

林男過彎擦撞後直接「飛」上草叢，並瞬間跌落路邊，肇事被後方車輛行車記錄器拍下上傳，網友留言：「沒有看到飛彈，只看到笨蛋」、「好狂」、「真是療癒」、「想當初林北有辦法讓機車騎在草上！你們可以嗎？」、「終於發現機車也會輕功」、「猴子歸究是要回歸山林的」、「龍捲風跑法?」