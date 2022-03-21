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大陸 大陸焦點 特派現場

東航墜機132人生死未卜　習近平：全力搜救、調查民航隱患

記者任以芳／北京-廣西報導

東方航空公司MU5735航班今(21日)執行昆明—廣州任務時，在廣西梧州市上空失聯並墜毀。機上載有乘客132人、機組人員9人。陸官媒《人民日報》大約晚間六點報導大陸國家主席習近第一時間發布指示，全力組織搜救，調查飛安事故原因，並且全力清查所有民航機安全隱患。

▲▼習近平,台海,2022兩會,解放軍,備戰。（圖／翻攝自解放軍報）

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。（圖／翻攝自解放軍報）

《央視》七點新聞聯播頭條也明確指出，事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平立即作出重要指示，驚悉東航MU5735航班失事，要立即啓動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。國務院委派領導同志靠前協調處理，盡快查明事故原因，舉一反三，加強民用航空領域安全隱患排查，狠抓責任落實，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李克強作出批示，要求全力以赴搜尋幸存者，盡一切可能救治傷員，妥善處理善後事宜，做好遇難者家屬安撫和服務，實事求是、及時準確發佈信息，認真嚴肅查明事故原因，採取有力措施加強民航安全管理。

根據習近平指示和李克強要求，中國民航局、應急管理部等有關部門已派出工作組赴現場指導處置，並調派廣西、廣東兩地救援力量趕赴現場參與救援。目前，現場救援、善後處置及事故原因調查等工作正在進行中。

大陸東方航空今日下午兩點多，一架MU5735國內客機發生墜毀事件，目前確定機身已經解體，機上132人生死未卜。回顧大陸國內航班已經相隔11年多沒有意外事故。

根據資料顯示，大陸國內飛安最慘的一次發生於1992年11月24日，當時南方航空公司波音737—2523號飛機從廣州飛桂林，在廣西陽朔縣楊堤鄉土嶺村後山粉碎性解體，141人遇難。成為大陸民航史上最嚴重的空難之一。

此前，大陸民航局2022年2月25日發佈會披露的數據顯示，「中國民航運輸航空已實現持續安全飛行時間突破1億小時。」

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