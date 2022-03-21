東航墜機「具體地點曝」！132人仍失聯　習近平：狠抓責任落實

記者閔文昱／綜合報導

中國東方航空一架波音737客機今（21日）在執行昆明至廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯，大陸民航局證實，已確認飛機墜毀，機上共有132人仍生死未卜，鄰近地區啟動應急機制，450名消防員直奔墜機山火現場。據陸媒指出，目前也已確定具體墜機地點。

▲大陸東方航空一架客機發生墜毀事件，目前具體墜機地點已獲確認。（圖／翻攝自新華社）

大陸東方航空今日下午2點多，一架MU5735客機發生墜毀事件，目前確定機身已經解體，機上132人生死未卜。根據《新華社》報導，廣西壯族自治區應急指揮部公布，東航波音737客機具體墜機地點為梧州市藤縣瑯南鎮莫埌村。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

陸官媒《人民日報》最新消息指出，事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平立即作出重要指示，驚悉東航MU5735航班失事，要立即啓動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後，並強調加強民用航空領域安全隱患排查，「狠抓責任落實」，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。

中國東方航空台灣分公司銷售經理向明回應《東森新媒體ETtoday》詢問表示，機上是否有台籍旅客、是否有台灣家屬向航空公司詢問相關訊息，皆無進一步消息，須向總公司回覆確認。

▼東航客機墜毀。（圖／翻攝央視、微博）

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