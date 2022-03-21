　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

1億小時安全飛行終結！ 東航墜機打破陸「11年零失事紀錄」

記者任以芳／廣西報導

大陸東方航空一架MU5735國內客機發生墜毀事件，目前確定機身已經解體，機上132人生死未卜。回顧大陸國內航班已經相隔11年多沒有意外事故，最慘的一次發生於1992年11月24日，南方航空公司波音737—2523號飛機從廣州飛桂林，在廣西陽朔縣楊堤鄉土嶺村後山粉碎性解體，141人遇難。成為大陸民航史上最嚴重的空難之一。

▲▼ 東航、墜機、2022.3.21 。（圖／翻攝）

▲東航墜機引起山林大火（2022.3.21）  。（圖／翻攝 微博）

回顧大陸國內客機飛安紀錄，早期從1998-1994年共發生五次墜機意外，每一次都造成百人以上死亡。直到2010年河南航空發生事故後，大陸國內飛安維持安全數據，直到今（21日）東航墜機事件，零飛安紀錄中斷。

據了解，這次東航這次失事的客機，由昆明長水飛往廣州白雲的執行航班為波音737-800（NG），機齡6.8年。另外，東航自從2004年「11.21包頭空難」後，至今已經維持6300多天飛行安全紀錄，直到今日打破安全紀錄終結。

此前，大陸民航局2022年2月25日發佈會披露的數據顯示，「中國民航運輸航空已實現持續安全飛行時間突破1億小時。」

▲▼ 大陸歷年墜機照片 。（圖／翻攝 微博 胖胖聊科技）

▲大陸國內客機事故現場資料照片 。（圖／翻攝 微博 胖胖聊科技）

以下大陸國內客機失事歷年紀事：

1982年4月26日下午，中國民航第3303次航班的B-266號三叉戟客機在廣西恭城縣上空失事，事件造成機上104名乘客及8名機組人員全部喪生，其中包括香港籍乘客52名、中國大陸乘客45名、華裔人士5名、美國人2名。值得一提的是香港藝人麥大成及其妻子、兒女及岳父一家也在此次空難喪生。

1988年1月18日，中國西南航空公司伊爾-18-222號飛機執行北京-重慶航班任務時，在重慶機場附近墜毀，108人遇難。

1992年7月31日，中國通用航空公司由南京飛往廈門的GP7552航班2755號雅克-42型飛機起飛滑跑途中沖出跑道，在距機場約600米處失事，107人死亡，19人受傷。

1992年11月24日，中國南方航空公司波音737—2523號飛機執行3943航班任務，由廣州飛桂林，在廣西陽朔縣楊堤鄉土嶺村後山粉碎性解體，141人遇難。這是中國民航史上最嚴重的空難之一。

1993年7月23日，中國西北航空公司BAE146型2716號飛機執行銀川-北京航班任務，在銀川機場起飛時衝入水塘，54人遇難，機組3人受傷。

1994年6月6日，中國西北航空公司圖-154型2610號飛機，執行西安-廣州2303號航班任務，在陜西省長安縣鳴犢鎮墜毀160人遇難。

1997年5月8日晚21時許，中國南方航空有限公司深圳公司波音737-300型B2925號飛機執行重慶-深圳3456航班任務，在惡劣天氣中強行降落深圳黃田機場(現更名為深圳寶安國際機場)，著陸過程中失事。「5·8」空難事故傷亡情況：機上旅客65人，其中死亡33人，重傷8人，輕傷20人；空勤組9人，其中死亡2人，重傷1人，輕傷6人。

1999年2月24日，中國西南航空公司圖 154—2622 號飛機在執行成都至溫州航班任務時墜毀，61人遇難。

2000年6月22日下午3時左右，武漢航空公司一架恩施-武漢的運7型客機，在武漢郊區墜毀，墜地時將漢江南岸一艘蹦船撞毀，當時在船上作業的7人全部遇難，加上飛機上的42名死者，此次空難中一共有49人犧牲。

2002年5月7日，中國北方航空公司一架麥道82飛機在遼寧大連附近海域墜毀，機上103名乘客和9名機組人員全部罹難。

2004年11月21日8時21分，東航雲南分公司(其前身為中國雲南航空公司)B-3072號CRJ-200型飛機，由內蒙古自治區包頭市飛往上海市的MU5210航班，在起飛後不久墜入機場附近南海公園的湖裡，造成55人(其中47名乘客、6名機組人員和2名地面人員)遇難，直接經濟損失1.8億元。

2010年8月24日22時10分左右，河南航空有限公司一架B3130號ERJ-190型支線客機執行VD8387哈爾濱飛往伊春的客機在伊春林都機場跑道690米處場外提前接地墜毀，客機斷成兩截，部分乘客在出事時被甩出機艙。機上共96人，其中機組人員5人，兒童5人。事故造成42人遇難，54人生還。

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

東航空姐登機前「留4字」遇難　老公崩潰衝公司：老婆，妳等我

陸媒：網友發表東航墜機「幸災樂禍」言論　微博已禁言25帳號

東航墜機132人仍未尋獲！機場設接待區「家屬崩潰哭癱」

東航墜毀處「空拍畫面曝」！地面剩一片焦黑…救援人員急尋倖存者

東航墜機現場畫面曝！山坡「土地全翻過」冒煙　殘骸碎一地

快訊／失事機齡6.8年　中國東方航空宣布全面停飛737-800客機

快訊／東航墜毀「乘客、機組死傷不明」　總公司182字沉痛回應了

大陸民航局：東航132人客機在廣西「確認墜毀」　已啟動應急機制

東航墜機是否有台灣人？　陸委會：已請陸方儘速查明

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

東航空姐登機前「留4字」遇難　老公崩潰衝公司：老婆，妳等我

陸媒：網友發表東航墜機「幸災樂禍」言論　微博已禁言25帳號

東航墜機132人仍未尋獲！機場設接待區「家屬崩潰哭癱」

東航墜毀處「空拍畫面曝」！地面剩一片焦黑…救援人員急尋倖存者

東航墜機現場畫面曝！山坡「土地全翻過」冒煙　殘骸碎一地

快訊／失事機齡6.8年　中國東方航空宣布全面停飛737-800客機

快訊／東航墜毀「乘客、機組死傷不明」　總公司182字沉痛回應了

大陸民航局：東航132人客機在廣西「確認墜毀」　已啟動應急機制

東航墜機是否有台灣人？　陸委會：已請陸方儘速查明

母女吃780元牛排「切11片」上桌傻眼了！店員妹還回：盤子比較貴

波蘭台人助難民 盼烏克蘭人知道「台灣也能幫忙」

東航「死亡俯衝」132人空難　普丁向習近平表達慰問

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

動物觸電2015年3000多件　經濟部製圖澄清：不是比爛，不斷改善

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

大陸熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

墜機山坡「土地全翻過」殘骸碎一地

機場設接待區　家屬崩潰哭癱

墜毀客機唯一幸運兒！竟跑去紋眉

墜毀處空拍畫面曝！地面一片焦黑

東航總公司182字沉痛回應了

東航客機疑墜毀！疑似殘骸影片曝光

網友幸災樂禍　微博已禁言25帳號

東航客機墜毀前「斷崖式」驟降

墜機地點曝！習近平狠抓責任落實

東航墜機打破「11年零失事紀錄」

救援人員：飛機完全解體

陸民航局證實東航客機已墜毀　機上132人

更多熱門

相關新聞

短今搭捷運被偷拍呼籲別傳影片

短今搭捷運被偷拍呼籲別傳影片

中信兄弟啦啦隊成員短今搭捷運遭偷拍事件，回想這個可怕回憶還有陰影，她呼籲無論男女都要小心，也希望偷拍片不要再流傳。

東航墜機！　習近平：全力搜救、調查民航隱患

東航墜機！　習近平：全力搜救、調查民航隱患

林可、盈瑩期待兄弟主場應援

林可、盈瑩期待兄弟主場應援

即／台東太平西路堤共構轎車自撞　2人受傷

即／台東太平西路堤共構轎車自撞　2人受傷

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

關鍵字：

東航墜機飛安影音

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面