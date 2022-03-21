1億小時安全飛行終結！ 東航墜機打破陸「11年零失事紀錄」

記者任以芳／廣西報導

大陸東方航空一架MU5735國內客機發生墜毀事件，目前確定機身已經解體，機上132人生死未卜。回顧大陸國內航班已經相隔11年多沒有意外事故，最慘的一次發生於1992年11月24日，南方航空公司波音737—2523號飛機從廣州飛桂林，在廣西陽朔縣楊堤鄉土嶺村後山粉碎性解體，141人遇難。成為大陸民航史上最嚴重的空難之一。

▲東航墜機引起山林大火（2022.3.21） 。（圖／翻攝 微博）

回顧大陸國內客機飛安紀錄，早期從1998-1994年共發生五次墜機意外，每一次都造成百人以上死亡。直到2010年河南航空發生事故後，大陸國內飛安維持安全數據，直到今（21日）東航墜機事件，零飛安紀錄中斷。

據了解，這次東航這次失事的客機，由昆明長水飛往廣州白雲的執行航班為波音737-800（NG），機齡6.8年。另外，東航自從2004年「11.21包頭空難」後，至今已經維持6300多天飛行安全紀錄，直到今日打破安全紀錄終結。

此前，大陸民航局2022年2月25日發佈會披露的數據顯示，「中國民航運輸航空已實現持續安全飛行時間突破1億小時。」

▲大陸國內客機事故現場資料照片 。（圖／翻攝 微博 胖胖聊科技）

以下大陸國內客機失事歷年紀事：

1982年4月26日下午，中國民航第3303次航班的B-266號三叉戟客機在廣西恭城縣上空失事，事件造成機上104名乘客及8名機組人員全部喪生，其中包括香港籍乘客52名、中國大陸乘客45名、華裔人士5名、美國人2名。值得一提的是香港藝人麥大成及其妻子、兒女及岳父一家也在此次空難喪生。

1988年1月18日，中國西南航空公司伊爾-18-222號飛機執行北京-重慶航班任務時，在重慶機場附近墜毀，108人遇難。

1992年7月31日，中國通用航空公司由南京飛往廈門的GP7552航班2755號雅克-42型飛機起飛滑跑途中沖出跑道，在距機場約600米處失事，107人死亡，19人受傷。

1992年11月24日，中國南方航空公司波音737—2523號飛機執行3943航班任務，由廣州飛桂林，在廣西陽朔縣楊堤鄉土嶺村後山粉碎性解體，141人遇難。這是中國民航史上最嚴重的空難之一。

1993年7月23日，中國西北航空公司BAE146型2716號飛機執行銀川-北京航班任務，在銀川機場起飛時衝入水塘，54人遇難，機組3人受傷。

1994年6月6日，中國西北航空公司圖-154型2610號飛機，執行西安-廣州2303號航班任務，在陜西省長安縣鳴犢鎮墜毀160人遇難。

1997年5月8日晚21時許，中國南方航空有限公司深圳公司波音737-300型B2925號飛機執行重慶-深圳3456航班任務，在惡劣天氣中強行降落深圳黃田機場(現更名為深圳寶安國際機場)，著陸過程中失事。「5·8」空難事故傷亡情況：機上旅客65人，其中死亡33人，重傷8人，輕傷20人；空勤組9人，其中死亡2人，重傷1人，輕傷6人。

1999年2月24日，中國西南航空公司圖 154—2622 號飛機在執行成都至溫州航班任務時墜毀，61人遇難。

2000年6月22日下午3時左右，武漢航空公司一架恩施-武漢的運7型客機，在武漢郊區墜毀，墜地時將漢江南岸一艘蹦船撞毀，當時在船上作業的7人全部遇難，加上飛機上的42名死者，此次空難中一共有49人犧牲。

2002年5月7日，中國北方航空公司一架麥道82飛機在遼寧大連附近海域墜毀，機上103名乘客和9名機組人員全部罹難。

2004年11月21日8時21分，東航雲南分公司(其前身為中國雲南航空公司)B-3072號CRJ-200型飛機，由內蒙古自治區包頭市飛往上海市的MU5210航班，在起飛後不久墜入機場附近南海公園的湖裡，造成55人(其中47名乘客、6名機組人員和2名地面人員)遇難，直接經濟損失1.8億元。

2010年8月24日22時10分左右，河南航空有限公司一架B3130號ERJ-190型支線客機執行VD8387哈爾濱飛往伊春的客機在伊春林都機場跑道690米處場外提前接地墜毀，客機斷成兩截，部分乘客在出事時被甩出機艙。機上共96人，其中機組人員5人，兒童5人。事故造成42人遇難，54人生還。