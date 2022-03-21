網瘋傳「東航墜毀」前10秒影片！　筆直下墜消失在樹林

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸東方航空一架波音737客機今（21）日於廣西梧州上空墜毀，機上共有132人生死未卜。微博流傳一段畫面，顯示了墜機前約10秒的驚險畫面。

該段微博流傳影片疑似由梧州北辰礦業監視器錄下，畫面顯示，該架飛機幾乎是機頭朝下、筆直俯衝，迅速消失在樹林當中。有網友質疑，該段影片為陽朔空難。不過有人回應稱，陽朔空難發生於1992年，當時錄影設備沒有這麼清晰。目前，影片真實性暫未獲得官方回應。

▲疑似飛機失事前畫面 。（圖／翻攝自微博）

據《上游新聞》報導，目前民航局已啓動應急機制，派出工作組趕赴現場。中國東航方面目前沒有作出回應，但官網首頁已經變成黑白，悼念此次事故中的遇難者。

▲有民眾po出疑似墜機畫面 。（圖／翻攝自騰訊）

針對網傳的墜毀原因是該機型「空速不一致提示」等原因造成的墜毀，專業人士表示此消息不實，「這種謠傳的說法是將波音737-max8機型的問題帶入到了此事，目前737-max8 機型在國內都一直停飛。」

東方航空內部一名匿名人士透露，目前該公司東方航空已將所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。截止3月21日下午17點18分，大陸空域內雷達信號覆蓋區域，僅有南寧飛往溫州的MU5200航班還以波音737-800機型執飛。