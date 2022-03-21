基本工資調漲作業員反降薪3千　公司財務14字回應讓他傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友20日在臉書PO文聲稱，身邊有個朋友在電子廠擔任作業員十多年了，原本一個月不加班能領到3萬5000元左右，沒想到最近基本工資調漲，朋友的底薪竟然反被降3000元，詢問公司財務得到的答案是「政府規定的，公司只是照著規定走」。不過，網友們看完他的描述，紛紛指出「底薪不可能會反扣」這個疑點，若真的如此，不是當初勞工契約沒寫清楚，要不然就是公司違法。

▲原PO聲稱基本工資調漲後，擔任作業員的朋友反被減薪。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，跟朋友相約聚餐，對方卻心事重重，一直說想換工作，但又捨不得年資，畢竟年資越高代表福利更多，仔細一問才知道，原來朋友在電子廠擔任作業員十多年了，底薪是2萬8000元（十多年來慢慢調整上去的），加上通勤津貼、伙食津貼、績效獎金等等，完全不加班一個月也可以領到3萬5000元左右。

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然而，原PO說，今年基本工資調漲到2萬5250元，朋友的底薪竟然也跟著變成2萬5250元，相當於反被降薪3000元，其他的作業員也一樣，詢問公司財務得到的答案是「政府規定的，公司只是照著規定走」，讓他聽完超級傻眼，「所以羊毛出在羊身上，拿老員工的薪水來補調漲的薪資。百大企業，員工人數上千人，年營收100億元以上。」

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

文章公開之後，掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「底薪怎麼會有反扣，不可能的」、「政府沒這種規定，減薪就投訴勞動部了」、「違法了，變更勞動條件需勞資雙方同意」、「不能隨便降薪哦！問問勞工局，人事財務在惡搞」、「現在作業員缺爆，年資照理只影響特休，建議多面試談談」。

也有網友指出，之所以會出現這樣的狀況，有可能是當初勞工契約就沒有寫清楚，「勞工契約怎麼寫，薪資怎麼談才是最清楚，上面一句話就改，就表示當初薪資根本沒談好，常態薪資不是說調就能調，除非當初根本沒去寫清楚。」