襪子配拖鞋很醜？網點名「常見1穿搭」恥度爆高：自以為好看

▲現在相當流行襪子配拖鞋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「現在潮流變得好奇怪！」一名男網友發文表示，他日前走在路上，發現前方的年輕人竟然穿著「襪子配拖鞋」，讓他實在匪夷所思。照片曝光後，引起廣大討論，多數網友認為這種穿法很OK，反而點名另種「流行」實在看不懂。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到有很多女生出門時，都會在頭上夾著髮捲當造型，這樣的打扮就已經讓他匪夷所思了，想不到最近他又注意到，有不少人會穿襪子配拖鞋出門，「是我太久沒接觸外面的世界嗎？現在潮流變得好奇怪。」

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貼文曝光後，一票網友贊同表示，「再怎麼冷，我也不會襪子配拖鞋，醜爆」、「深色襪覺得還好，淺色的真的怪怪的」、「我不敢這樣穿出門欸，可能我不夠潮」、「真的有在打球的還好，沒在打球的也這樣穿就不太理解」、「對！！我也很匪夷所思，但個人喜好不同所以我尊重」。

▲網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不過，多數網友則認為，「打球很方便，又舒服，你不懂啦」、「我們熱血籃球員的標配你不懂啦」、「這樣穿很舒服，尤其是打完球」、「我騎車也會這樣穿，怕腳有色差」、「韓國人很多都這樣穿耶」、「我去公司上班，然後外面下雨也會這樣穿」、「天氣冷的時候，這種穿法禦寒方便」、「對於會流腳汗的人，這樣穿根本福音」。

而在眾多留言中，就有不少網友認為，比起襪子配拖鞋，頭上夾髮捲才真的奇怪，「我覺得這樣穿還可以，恥度比較高的是瀏海夾髮捲吧」、「襪子配拖鞋我可以接受，但瀏海髮捲，我真的不行」、「我自己是不會想這樣穿...怕襪子髒掉，髮捲比較不能接受」、「夾髮捲出門我才覺得沒禮貌，畢竟都出門還在用髮捲，都自以為好看的樣子」、「髮捲比較匪夷所思，這個勉強還能接受」、「髮捲比較匪夷所思，有的還超大捲，襪子我覺得還好」、「我覺得這個真的還好，髮捲真的讓我滿頭問號」。

▼網友反而覺得夾髮捲比較難接受。（示意圖／ETtoday資料照）