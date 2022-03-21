幼兒園作業讓全家崩潰「這尊到底是誰？」　網笑歪：是Coco！

▲幼兒園大班的作業難倒全部人。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

一個幼兒園的作業，竟然讓全家人都崩潰！有網友在臉書《●【爆廢公社】●》貼出一張照片，只見題目是「班上的布袋戲偶身分不明，請家……」下面則放上戲偶的圖片，似乎是要小朋友答出名字。題目也難倒其他網友，「幼兒園的功課我都不會，顯然我連幼幼班都還沒資格上。嗚嗚！」

「跪求這尊，是誰……求求各路大神幫忙，這幼兒園功課讓全家崩潰……」，從圖片來看，這尊布袋戲偶身穿黃綠色的服裝，有著一頭顯眼的橘紅色大波浪長髮，右邊還放大戲偶臉部特寫。原PO也在留言處透露，這個是他大班姪女的作業，「跨縣市的求救電話，難倒一干老人。」

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▲布袋戲偶的身分引發網友熱論。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

不只原PO一家人投降，網友們也紛紛直呼，「我活到60都不知道他是誰ㄟ！現代小孩很難知道吧」、「我比較想知道哪所藝術學院」、「這作業也太可怕」、「完了，這題不會啊……根本沒看布袋戲，誰會知道啦」、「從1985霹靂金光到現在……完全對這沒印象」、「這種應該是沒有確切『名』的布袋戲偶，就看它是屬於文偶還是武偶而已吧？」

也有許多人紛紛歪樓，「染髮的史艷文對吧」、「染髮的傑尼龜」、「（鬼滅之刃）炎柱啊」、「鐵獅玉玲瓏？」還有各種綠衣紅髮人物的照片都出爐，「是Coco李玟」、「紅頭髮，剛出道的 Coco，選我正解」、「鄭秀文，眉飛色舞，選我正解」、「新人皮燈籠裡面的大師姐」、「毒藤女」、「是不是桃太郎的鬼王來著？」

▲網友們紛紛歪樓。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

不過，就有似乎是同校學童的家長留言，「我兒子禮拜五的作業……是否一樣幼兒園！哈，我兒子說是自己取名唷，不用正確答案～～」留言也釣出原PO的哥哥（姪女親爸）恍然，「我女兒沒有解釋得很清楚，不知道可以自己取名字～非常謝謝你告知。」一家人這才知道，原來是可以自己給戲偶取名，老師並沒有故意出難題給孩子。

▼其實，不少人都覺得戲偶很像「大俠 一江山」。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）