球棒隊逞凶！沙鹿廟會遶境2人遭打濺血　6煞3小時內落網

▲6名男子半路撞見仇人廟會遶境，持鋁棒猛往頭部打，2人血流滿面。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區28歲的顏姓男子是某間宮廟負責人，20日上午舉辦廟會活動，信眾們遶境途中，突然一群人下車，就持鋁棒往工作人員打，造成蔡男、陳男頭部、頸部有鈍挫傷，血流不止，行凶者發洩後立即開車離去，警方獲報啟動快打部隊前往，但人已逃逸無蹤，警方循線3小時內傳喚動手的6人，初步得知是6年前一場賭博糾紛引起，訊問後將6人依違反妨害秩序、殺人未遂等罪函請台中地檢署偵辦。

警方下午1點39分獲報，沙鹿區福至路廟會遶境活動有打架情事，立即啓動快打趕到現場時，動手男子全都逃逸。

據了解，顏男與35歲的陳姓嫌犯、39歲的洪姓嫌犯，6年前因賭博而產生嫌隙，懷恨至今，陳洪兩嫌撞見顏男舉辦遶境活動，於是找來4名友人持鋁棒及瓦斯槍前往尋仇，痛毆在場的27歲蔡男及35歲陳男，造成2人頭部、頸部有鈍挫傷，血流滿面，蔡男及陳男送醫救治後，均無生命危險。

警方循線在3個小時內一一傳喚陳嫌等6人到案說明，不但查獲涉案4支鋁棒，還在附近公園草叢找到2把瓦斯空氣槍，全案依涉嫌妨害秩序、恐嚇、傷害、殺人未遂罪函請台中地檢署偵辦。