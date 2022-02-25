地檢署外掃射畫面曝！囂張狂徒違停人行道　連續開槍後上車快閃

▲洪、張2人確認交保男成功交保後，將車輛違停在人行道上，步入停車場連開將近十槍後快速駕車逃逸。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署昨(24)日下午一名交保男子遭到仇家在停車場開槍尋仇，檢警迅速偵辦，3小時後拘提開槍的洪、張2男子到案。據了解，2人因與交保者發生嫌隙，又不滿交保者可順利交保，才鎖定交保男離開時間前往尋仇。

昨日下午4時許，有民眾在地檢署外的來賓停車場發現多名法警聚集，四下查看後才發現地面散落多顆彈殼，據目擊者估計恐有9顆，不過地面無血跡，推測尋仇者並未命中。

▲2名犯嫌昨日被迅速逮捕歸案，今日製作完筆錄後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送。



檢警迅速偵辦，並於晚間7時許拘提涉嫌開槍的24歲洪男、20歲張男到案，以及查扣手槍2支，今日已以違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送。

據了解，洪、張兩人曾與交保者發生嫌隙，兩人聽說他即將交保，心生怨懟不滿，事前打聽對方交保時間，驅車前往，確認交保者步出大門後迅速尾隨到停車場內開槍，1人1槍連開數槍，雖未命中仇家，但因在車流量大的下班時間也引起側目，洪、張2人隨後快速上車逃逸，不過短短3小時，還是被警方查到帶回。

▲2嫌先將車輛停在地檢署對面，下車查看交保男是否已經交保，確認後再上車迴轉到地檢署停車場附近等待。

▲目擊者說地面至少有9顆子彈。

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