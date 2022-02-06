住民宿「半夜玩太吵」被檢舉　他怒持槍朝民宅瘋狂射擊

▲男子疑不滿聊天被檢舉，持空氣槍射擊玻璃，警方在現場尋獲氣瓶。（圖／翻攝自花蓮縣議員魏嘉彥臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名陳姓男子過年時與朋友外出旅遊，期間入住在花蓮市美崙一間民宿，由於半夜聊天玩樂的聲音太吵，被附近居民檢舉，他疑似心生不滿，隔天一大早竟拿空氣槍朝隔壁民宅的窗戶射擊，隨即逃逸。警方獲報後調閱監視器，循線將陳男逮捕帶回，訊後依刑法《毀損罪》，移送花蓮地檢署偵辦。

據悉，陳男初四（4日）與朋友到花蓮旅遊，當天入住花蓮美崙一間民宿，不料半夜因為聊天玩樂太吵了，導致附近居民向警方檢舉，員警因此上門規勸，但他的態度相當不配合，先是藉口「是它（房子）隔音不好啦，我們很正常」、「我們不是吵，就是喝酒而已」，更嗆員警沒有搜索票，沒有權力進房搜索。

直到隔天退房時，他疑似不滿附近居民檢舉，竟拿出空氣槍朝鄰居的玻璃射擊數十次，導致現場玻璃破裂一地，事後立刻開車離開，居民發現遭到槍擊，立刻報警。警方獲報後，隨即調閱監視器，循線將陳男逮捕帶回。

陳男落網後向警方供稱，因為好玩才會「朝空地射擊」，沒有要洩憤或報復的意思，也承諾會賠償住戶損失。警方訊後依刑法《毀損罪》，將陳男移送花蓮地檢署偵辦。

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