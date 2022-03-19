台義爭奪8歲女喊卡！學校律師：大法官裁定是圓滿的

記者白珈陽／台中報導

義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐為爭奪女兒展開司法大戰，本月14日於女童就讀的學校上演搶人戲碼，憲法法庭認事態嚴重，大法官緊急裁定暫時停止執行女童返回義大利的處分，女童在判決結果出爐前，可留在台灣。對此，協調雙方的學校顧問律師林瓊嘉表示，「大法官的裁定是對的、且圓滿的。」

▲林瓊嘉指出，大法官緊急裁定暫時停止執行女童返回義大利的處分「是對的、且圓滿的。」。（圖／律師林瓊嘉提供）

林瓊嘉表示，依照兒童權利公約，每一個孩子的自主意願跟最佳利益，是國家所保障的；海洋公約規定，任何一個使用非法手段將孩子從外國帶回母國，必須再把孩子送回去，這是海洋公約的基本原則。

林瓊嘉說，很多跨國婚姻裡頭，有些父母抱著先搶先贏的態度，把孩子從外國帶回到自己的母國，希望取得母國判決監護權給他，但當孩子年幼時，到底要跟著爸爸還是媽媽，「主要照顧者」是法院思考判斷的重點。

林瓊嘉說明，當孩子在母國生活1年到3年、生活穩定的情況下，除非特別情況，否則基於孩子「生活安定原則」，母國必須把這孩子留下來。因此本案在法院強制執行時，雖然爸爸花了很多心力遠渡重洋而來，且急著要回去，「但是這部分是爸爸的急迫，並不是孩子有急迫，須送回國外的情形」，因此台中地院執行處，基於學校是教育的處所，尊重學校而沒有執行，這是對的。

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，詹女向大法官聲請暫緩執行獲准。（圖／民眾提供）

林瓊嘉指出，近期憲法法院大法官認為，藍男申請強制執行要把孩子帶回義大利的舉動，並不符合孩子的利益，因為孩子希望跟媽媽在一起，而且沒有存在任何急迫或危險、孩子必須要出國的情形，考量到孩子未來的學程還有父母的照顧方式，大法官認為強制執行不能解決親子間的問題，反而可能破壞孩子生活現狀，「所以憲法法院這個判決，我認為對本次事件，是圓滿的。」

林瓊嘉建議當事人，未來進入二審，有關監護權的裁定，需要雙方父母用更多的愛跟包容，才能給孩子最好的利益。因為，當父母在爭執衝突中，受傷最深的是孩子，「家事事件沒有輸或贏」，如何避免孩子受傷害，給孩子最好的發展，以及怎麼樣扮演友善的父母，將來不管孩子是在台灣或是義大利，都能獲得爸爸、媽媽的愛，這才是雙方父母所要思考的，「適度放手，讓孩子獲得對方的愛，那是一個最偉大的愛」，所以未來雙方在二審時，如何展現最大愛，避免讓孩子受傷害，這是雙方應該思考的。