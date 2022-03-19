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社會 社會焦點 保障人權

台義搶女！大法官出手　空姐首露臉：官司沒贏家...快接女兒電話

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

義大利籍藍姓富商，8年前與台籍詹姓空姐未婚生下一名女，事後雙方未能結成連理，為了女兒的監護權演出跨海爭奪大戰，台北地院日前將監護權判給藍男，雙方原訂14日強制交付，但最後在女童學校僵持近7小時後無疾而終。而詹女14日緊急向大法官聲請釋憲，並同時聲請停止執行交付子女，18日大法官評議後裁定「應暫時停止執行」後，使藍男19日將帶著遺憾搭機離台，詹女今天中午也露出錄製最新聲明。

詹女自拍影片表示，非常感謝大法官的即時裁定，暫時免去女兒在還沒做好心理準備前，就必須被強行帶到義大利的恐懼，但過去幾天很遺憾藍男仍拒絕與女兒對話。她指出，「這場官司裡沒有贏家，無論判決如何受傷的始終是我們的寶貝」，儘管憲法法庭裁定暫時停止執行，但她仍對此感到憂心，「因為爸爸仍然拒接聽女兒的電話」，她也向藍男喊話，希望雙方可以恢復聯繫，多花時間和女兒相處，慢慢恢復親子互動後，讓她同時擁有父親和母親的愛和關懷，不要拒聽來電。

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，詹女也拍影片向富商喊話。（圖／民眾提供）

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，詹女向大法官聲請暫緩執行獲准。（圖／民眾提供）

回顧整起案情，台義跨國爭女案，因女童一封親筆信寫下不願意隨父親到義大利，引發社會關注。台北地院2019年10月裁定詹女應將8歲女兒交給藍男帶回義大利，詹女提起抗告被駁回，最高法院2022年2月駁回詹女提起的再抗告而確定，經藍男聲請，法院訂於14日強制執行交付子女程序。

但詹女認為應尊重女兒意願，且藍男5個多月以來不斷拒絕接聽女兒來電，雙方始終無法聯繫上，加上14日女童所就讀學校拒絕在校進行強制交付程序，雙方僵持7個多小時後無疾而終；而16日藍姓富商與執行官又到空姐住家準備要帶走女童，卻因女童不在家而撲空，以致至今仍未完成交付子女程序。

詹女事後也委請律師針對已告確定的北院交付子女裁定，向司法院大法官組成的憲法法庭聲請「裁判憲法審查」，列出多項理由，最主要的是交付子女給藍男，可能影響憲法保障女兒身心健全發展的權益，經大法官評議後裁定「暫時停止執行」。

而憲法法庭裁定「暫停執行」後，藍男也對此向媒體表示，將在19日飛離台灣，痛批台灣判決猶如白紙。

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