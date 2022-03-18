　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大法官出手了！台義搶女大戰　憲法法庭首裁定「暫時停止執行」

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲憲法法庭做出首號裁定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

義大利富商與詹姓空姐爭女事件持續發燒，空姐向司法院憲法法庭聲請暫時狀態處分，憲法法庭於18日做出裁定，「應暫時停止執行」。這也是我國《憲法訴訟法》今年1月實施後，憲法法庭首度做成並公告暫時處分之裁定。

義大利藍姓富商2014年間與台籍詹姓空姐未婚生下一名女，事後雙方未能結成連理，為了女兒的監護權演出跨海爭奪大戰。今年初台北地院裁定富商取得單獨監護權，富商也來台隔離期滿準備接走女兒。

但女童寫下一封親筆信表達不願意被父親帶回義大利，希望能夠留在台灣生活，詹姓空姐也透過影片向富商喊話，表示父女兩人多年未見，希望富商能多給一些時間留下來與孩子培養感情，待孩子願意後一起返回義大利，而非用粗暴行為。雙方持續在法律上攻防，富商甚至會同執行官到學校，打算帶走女童，雖然執行官也決定暫緩執行，但富商又請求執行官到空姐家中帶人。

空姐向憲法法庭聲請暫緩執行，憲法法庭於18日傍晚做出「111年憲暫裁字第1號」，裁定「於本庭111年度憲民字第192號聲請人聲請裁判憲法審查案件裁判宣告前，應暫時停止執行。」

憲法法庭裁定理由指出，「就跨國父母之情形，如何適當酌定其對未成年子女權利義務之行使或負擔，對未成年子女身心能否健全發展之憲法權利關係尤切。於定對於未成年子女權利義務之行使或負擔之暫時處分事件，如決定不當，確足使未成年子女身心健全發展之憲法權利遭受難以回復之重大損害。」由於「本件確具急迫性與必要性，而無其他手段可資防免，本庭認本件確有准予暫時處分之必要」最後做出暫時停止執行的裁定。

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是抓癢」　過來人嘆：申訴沒用

快訊／大漢橋驚傳落水！男騎士騎車一半墜橋墩…橡皮艇緊急搜救

前立委助理酒駕撞傷情侶檔！2人送醫賓士車頭半毀　3萬交保

球棒隊逞凶！沙鹿廟會遶境2人遭打濺血　6煞3小時內落網

台東翁尚武漁港落海亡　妻以為「只是落水」未料天人永隔

5男女和平十文溪溯溪　男子滑落瀑布髖骨受傷直升機盤旋3趟無法吊掛

名嘴被開單遭問「上次前科哪時候」　他氣炸：我看起來像黑道？

快訊／偕妻摘野菜墜10米深山溝　新北男送醫不治

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是抓癢」　過來人嘆：申訴沒用

快訊／大漢橋驚傳落水！男騎士騎車一半墜橋墩…橡皮艇緊急搜救

前立委助理酒駕撞傷情侶檔！2人送醫賓士車頭半毀　3萬交保

球棒隊逞凶！沙鹿廟會遶境2人遭打濺血　6煞3小時內落網

台東翁尚武漁港落海亡　妻以為「只是落水」未料天人永隔

5男女和平十文溪溯溪　男子滑落瀑布髖骨受傷直升機盤旋3趟無法吊掛

名嘴被開單遭問「上次前科哪時候」　他氣炸：我看起來像黑道？

快訊／偕妻摘野菜墜10米深山溝　新北男送醫不治

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

嘉義阿婆灣事故！24歲騎士慘摔送醫不治

快訊／嘉義「阿婆灣」出事了！騎士慘摔命危

即／鳳山火車站後方大排驚見1女　送醫搶救

高中女師台88遭鐵片奪命！警找到肇事駕駛了

火鍋店尋仇開槍！高雄男晚間收押

自行車參賽者遭撞亡　酒駕男20萬交保

大漢橋驚傳落水！橡皮艇緊急搜救

女師遭鐵片砸斃！肇事駕駛：有發現零件脫落

女大生遭擄殺！心臟充滿氣體原因曝

被開單遭問一句　名嘴氣炸：我看起來像黑道？

網紅空屋「超渡女孩」　廢棄樓風光過往曝

29移工小吃部開毒趴　赫見「含笑半步顛」

保七中隊長鎖槍械室3小時落幕　大隊長說話了

更多熱門

相關新聞

義富商來台爭女碰壁　明將飲恨離境

義富商來台爭女碰壁　明將飲恨離境

詹姓台籍空姐與義大利藍姓富商男友爭女案，從跨國家庭糾紛拉高到憲法層級，詹女本周一（14日）向司法院大法官聲請「裁判憲法審查」，同時聲請停止執行交付子女，大法官今評議後，裁定應暫時停止執行，使藍男明天將帶著遺憾搭機離台，這也是《憲法訴訟法》今年1月4日上路施行後，第一件由大法官做出的暫時處分。

媳想留停育兒！她PO懺悔文「差點變巫婆」網讚爆

媳想留停育兒！她PO懺悔文「差點變巫婆」網讚爆

富商爭女不理空姐妻哀求　二度強制交付結果出爐

富商爭女不理空姐妻哀求　二度強制交付結果出爐

梁維珊／分居夫妻的財產分配比例

梁維珊／分居夫妻的財產分配比例

恐龍法官難淘汰　司法機關冷處理

恐龍法官難淘汰　司法機關冷處理

關鍵字：

法律人權憲法法庭空姐義大利富商女兒裁定憲法訴訟法司法院急迫性

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面