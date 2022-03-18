▲義大利富商來台爭幼女監護權，竟升高到憲法層級，司法院大法官組成的憲法法庭裁定暫時停止交付子女。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

詹姓台籍空姐與義大利藍姓富商男友爭女案，從跨國家庭糾紛拉高到憲法層級，詹女本周一（14日）向司法院大法官聲請「裁判憲法審查」，同時聲請停止執行交付子女，大法官今評議後，裁定應暫時停止執行，使藍男明天將帶著遺憾搭機離台，這也是《憲法訴訟法》今年1月4日上路施行後，第一件由大法官做出的暫時處分。

這起跨國爭女案因台北地院2019年10月裁定詹女應將8歲女兒交給藍男帶回義大利，詹女提起抗告被駁回，最高法院今年（2022年）2月駁回詹女提起的再抗告而確定，經藍男聲請，法院訂於本周一（14日）強制執行交付子女程序。

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，詹姓空姐需移交子女給父親，詹女也拍影片向富商喊話。（圖／民眾提供）



但詹女認為應尊重女兒意願，雙方僵持5天至今，仍未完成交付子女程序，詹女委請律師針對已告確定的北院交付子女裁定，向司法院大法官組成的憲法法庭聲請「裁判憲法審查」，列出多項理由，最主要的是交付子女給藍男，可能影響憲法保障女兒身心健全發展的權益。

「裁判憲法審查」是《憲法訴訟法》新制，審查對象是法院審理確定的裁判有無違憲，但審查程序冗長、緩不濟急，詹女同步聲請暫時處分，要求停止執行交付子女給藍男。

今天是司法院大法官每周五固定評議日，憲法法庭受理詹女的暫時處分聲請後，歷經多日準備資料與研究，今由大法官充分討論，認為本件跨國父母如何適當酌定未成年子女權利義務的行使或負擔，對子女受憲法保障身心健全發展的權益影響深遠，在完成「裁判憲法審查」前，確實有准許暫時停止執行的急迫與必要，因此裁定准許詹女的聲請。

本件准許暫時處分是司法院大法官釋憲史上的第2次，第一次是17年前，因內政部宣布人民須按捺指紋才可請領或換發新版身分證，經立委聲請解釋有無違憲，一併聲請暫時處分停止按捺指紋領證措施，司法院大法官於2005年做出釋字599號解釋前，先裁准暫時處分，本次暫時處分則是《憲法訴訟法》實施後的第一次。