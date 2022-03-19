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社會 社會焦點 保障人權

跨海爭女義籍父淚：我不是富商，合法接小孩「法律不是保護人？」

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，詹女也拍影片向富商喊話。（圖／民眾提供）

▲義大利籍藍姓男子與詹姓空姐生下女兒，現在為了女兒跨海爭監護權。（圖／民眾提供）

記者林彥臣／綜合報導

義大利籍藍姓男子，8年前與台籍詹姓空姐未婚生下一名女，事後雙方未能結成連理，為了女兒的監護權演出跨海爭奪大戰，法院將監護權判給藍姓男子，但是在3年前，媽媽將女兒帶回台灣。藍姓男子也現身淚訴，自己的身分不是富商，來到台灣只是合法接孩子，「法律不是保護人的嗎？」

根據TVBS報導，藍姓男子表示，本身在一間化妝品工廠工作，只是因為會中文，就協助老闆負責亞洲地區的工作，3年多經歷疫情下辦簽證等流程，為了打官司不惜花上多年存款。

藍姓男子表示，3月14日女兒見到他，有抱他、親他，有問3年前送給她的馬有沒有長高，問她的義大利同學現在過得好不好。

藍姓男子淚訴，「我是一個外國人，我來台灣，我都用合法的方式來接我小孩子，法律不是來保護人的嗎？」

這起跨國爭女案因台北地院2019年10月裁定詹女應將8歲女兒交給藍男帶回義大利，詹女提起抗告被駁回，最高法院今年（2022年）2月駁回詹女提起的再抗告而確定，經藍男聲請，法院訂於本周一（14日）強制執行交付子女程序。

但是女兒公開寫信給總統蔡英文，表達自己想要留在台灣，希望能夠聽聽她的想法。

藍姓男子14日當天想接走女兒，卻只有短暫相處，最後還是被媽媽帶走，之後就沒在上學，不知道女兒人在哪裡。

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