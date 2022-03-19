全國縣長盃槌球錦標賽虎尾登場 　9縣市66支隊伍熱鬧競賽

▲槌球是老少咸宜的運動，很多身心障礙的朋友也很喜愛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全國縣長盃槌球錦標賽由雲林縣志願服務協會主辦，今(19)日上午於虎尾鎮立體育場登場，縣長張麗善、社會處長林文志、雲林縣體育會槌球委員會主委黃美瑤、虎尾鎮長丁學忠、槌球界資深老師吳宜哲等嘉賓開場外，共有來自 9縣市共計66支隊伍近500位選手參賽，會場氣氛相當熱鬧。

雲林縣長張麗善表示，今年是雲林縣2022全民健康運動年，從3月9日正式啟動後，陸續在各鄉鎮推出各項運動活動，槌球是老少咸宜的運動，不只是很多長輩熱愛外，很多身心障礙的朋友也很喜愛，槌球可說是全民運動，縣府今年特別舉辦縣長盃槌球賽，期所有的槌球熱愛者，在球場上競技外，更可聯誼感情與健身。

張麗善說，今日有來自台北、桃園、苗栗、台中、彰化、南投、嘉義縣市以及本縣共9縣市66支隊伍近500位選手參賽，希望大家來到雲林縣，除參加活動、運動，也能欣賞雲林的好山好水，尤其虎尾鎮是台灣布袋戲的故鄉，賽完歡迎就近到布袋戲館走走，目前正展出鍾任壁大師典藏文物特展，來回憶以往50年代布袋戲館的風華。

▲全國縣長盃槌球錦標賽由雲林縣志願服務協會主辦，今日上午於虎尾鎮立體育場登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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