桃市今本土+3　婦染疫疑為舊案...女兒孫子採檢皆陰

▲桃市府衛生局長王文彥指出，今天新增3例本土確診個案，2位居隔前採檢陰轉陽，另一例研判為舊案，社區風險較低。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市16日新增3例本土確診個案，市府衛生局長王文彥表示，新增本土個案（案21605）為79歲女性，因就醫需要進行PCR採檢陽性確診，已匡列接觸者居隔，研判為舊案的可能性很高；另2例則為富林國小學生接觸者，在居隔期滿前採檢後陰轉陽，目前都在隔離治療中，近期無社區相關足跡，社區風險較低。

中央流行疫情指揮中心今天公布桃市新增3例本土個案，王文彥指出，新增3例本土確診個案包括（案21605、21604、21626），Ct值介於25.22至39，另有8例境外移入個案，其中3例為航班落地採檢陽性、5例為檢疫期間採檢陽性確診。

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王文彥解釋，（案21605）為79歲女性，Ct值39，N抗體陽性，平時有服用多種慢性病藥物，因就醫需要進行PCR採檢陽性確診，已匡列其接觸者包括孫女、女兒採檢皆為陰性，研判為舊案可能性很高，社區風險相對較低。

此外，另2位本土確診個案為觀音區富林國小學生（案20911）接觸者，非該校學生，案21604與案21626為案20911的同住家人（分別為表姊、哥哥），居隔期滿前採檢由陰轉陽確診，目前皆在隔離治療中，近期無社區相關足跡。

▲桃市府新聞處長詹賀舜說，桃園今天個案炳梧公共場所足跡，若民眾有發燒或上呼吸道症狀，建議及早就醫篩檢。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

市府新聞處長詹賀舜說，桃園今天個案並無公共場所足跡。桃園社區採檢站今日共採檢60人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢11萬8,669人，其中陰性11萬8,418人、陽性191人，檢驗中60人。

詹賀舜強調，市府持續進行社區健康監測，開設中壢區中正公園與桃園區中路公園2處採檢站，提醒民眾曾出入確診者足跡場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站採檢；若出現發燒或上呼吸道症狀，務必就醫篩檢，以期早期監測及盡早阻斷疫情擴散風險。

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