桃園連續4日本土+0　3校居隔師生明解隔前採檢

▲桃園市政府衛生局長王文彥9日表示，桃市今天無新增本土確診個案，已連續4天無本土個案，期盼群聚事件能早日落幕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今（9）日並無新增本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，桃市已連續4日本土個案+0，米迪幼兒園群聚事件已收斂控制中，明（10）日市府將安排富林國小、觀音國小與米迪幼兒園居隔師生進行解隔前採檢，以確保無潛在確診個案，更期盼群聚事件能早日落幕。

中央流行疫情指揮中心今天公布桃園市無新增本土個案，另有新增7例境外移入個案，年齡為不足10歲至40多歲，其中5例為落地採檢陽性，2例為居家檢疫期間採檢陽性確診，但均無社區足跡，因此並無社區風險。

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王文彥還說，米迪幼兒園群聚事件已收斂控制，市府將於明（10）日安排觀音區富林國小、觀音國小與米迪幼兒園居隔師生進行解隔前採檢，確保無潛在確診個案，也希望群聚事件能早日落幕。

此外，第26期公費疫苗已於今（9）日上午10時起至3月11日中午12時開放預約接種，除醫療院所可預約施打，全市37個社區接種站將安排於3月15日上午提供莫德納、高端疫苗，另於3月17日下午提供莫德納與AZ疫苗接種服務。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜說，桃市今天無新增本土確診個案，亦無個案公共場所足跡資訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

市府新聞處長詹賀舜說，今日並無相關個案公共場所足跡，今日上午桃園社區採檢站採檢共138人，累計採檢已有11萬7,176人。市府仍持續開設桃園區中路公園（3/10、3/12）與中壢區中正公園（3/11、3/13）2處社區採檢站，維持社區疫情監測，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢。民眾若與確診者足跡重疊或自覺有必要，均可至社區採檢站採檢，以確保社區安全，詳細資訊可上「桃園COVID-19防疫資訊站」（網址：https://covid-19.tycg.gov.tw）查詢。

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