桃園連5天+0！米迪幼兒園師生635人居隔期滿採檢　結果今晚出爐

▲桃園市政府衛生局長王文彥10日指出，桃市今天無新增本土確診個案，已連續5天無本土個案，今天米迪幼兒園師生635人居隔前採檢，目前等待結果出爐。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市10日並無新增本土確診個案，市府衛生局長王文彥表示，已連續5日本土個案+0，其中今天衛生局針對米迪幼兒園師生14天居隔前採檢，總計635人採檢，採檢結果稍晚出爐；此外，疫情已逐漸收斂，均無社區足跡，呼籲民眾仍須落實防疫規範。

中央流行疫情指揮中心今天公布桃園無新增本土個案，桃市已連續5日無本土新增確診個案，另新增9例境外移入個案，年齡為20多歲至50多歲，其中7例為落地採檢陽性，2例則為居家檢疫期間採檢陽性確診，均無社區足跡，因此並無社區風險。

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衛生局長王文彥指出，米迪幼兒園群聚事件已收斂控制中，市府今天安排醫療團隊至校園針對居家隔離14天的師生進行採檢，總計採檢635人，檢驗結果將於晚間對外公布。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，桃市今天無相關個案公共場所足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

市府新聞處長詹賀舜說，今日無相關個案公共場所足跡。今日上午桃園社區採檢站採檢699人，累計採檢為11萬7,875人。市府將持續開設桃園區中路公園（3/12）及中壢區中正公園（3/11、3/13）2處社區採檢站，維持社區疫情監測，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢。若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，可至社區採檢站採檢，以確保社區安全，詳細資訊可上「桃園COVID-19防疫資訊站」（網址：https://covid-19.tycg.gov.tw）查詢。

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