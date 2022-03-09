向廠商索賄680萬遭收押　台西鄉長林芬瑩家中搜出170萬現鈔

記者蔡佩旻／雲林報導

雲檢偵辦台西鄉長林芬瑩夫妻涉嫌向綠能業者索賄680萬元，夫妻面對偵訊雖矢口否認，全案經專案小組長時間蒐證後，於昨3月8日搜索台西鄉長林芬瑩住所、辦公處、並共帶回相關人等20名到案說明，由於犯行明確，林芬瑩夫妻與林姓白手套經檢方聲押獲准，沈姓廠商則獲20萬元交保。

▲台西鄉長林芬瑩夫妻涉貪污，昨日檢調人員前往鄉公所進行搜索。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮法務部調查局彰化縣調查站、雲林縣調查站及中部地區機動工作站組成專案小組，偵辦台西鄉鄉長林芬瑩等人違反貪污治罪條例等案件，歷經長時間蒐證，昨日，兵分多路搜索林芬瑩夫妻與廠商等人之住所、辦公處所計13處，帶回犯嫌、證人20名到案說明，並於林芬瑩之住所扣押現金170萬。

▲台西鄉長林芬瑩和其丈夫丁文彬涉貪污罪，被依涉嫌重大及串證之虞向法院聲押。（圖／翻攝自Facebook／丁文彬）

據了解，鄉長林芬瑩、丁文彬夫婦以通過太陽能光電系統業者申請「林帶通行權」及「架空電桿之道路挖掘許可」為對價，廠商2月初交付50萬元並於隔月底送案通過，再林姓白手套分別於去年11月2日交付650萬予林芬瑩丈夫丁文彬，另於11月9日收下30萬，但夫妻兩人應訊時否認涉案。

雲林地檢署檢察官昨漏夜訊問後，認台西鄉長林芬瑩夫婦、林姓白手套及沈姓廠商等4人涉嫌貪污治罪條例交付、收受賄賂、公務員財產來源不明及刑法之背信等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

▲雲林沿海綠能發展活躍，台西鄉長林芬瑩涉貪汙案，檢調人員昨日大動作前往台西鄉公所搜索。（圖／翻攝自google街景）

台西鄉長林芬瑩經歷縣台西鄉民代表會第19屆副主席、鄉民代表會第20屆主席，2018年轉戰鄉長順利上任，其夫丁文彬為政治素人。

雲林地方法院今裁定林姓、丁姓、林姓3名被告涉犯貪污治罪條例第五條第一項第三款對於職務上行為收受賄絡罪嫌及另林芬瑩涉同法第六條之一財產來源不明罪羈押禁見，沈姓廠商所為則涉犯貪污治罪條例11條2項關於，不違背職務行為交付賄絡及刑法背信等罪嫌20萬交保。

▲台西鄉長林芬瑩曾任台西鄉代會主席，2018年轉戰鄉長成功上任。（圖／翻攝自Facebook／國境之西-臺西鄉公所）



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